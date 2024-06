Julian Assange logró un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, por el cual lograría salir en libertad —aunque el propio WikiLeaks dio a conocer que aparentemente ya se encuentra libre— tras pasar más de cinco años en una prisión británica.

Con motivo de ello, te traemos un recuento del caso del fundador de WikiLeaks, acusado, de entre otras cosas, de revelar documentos clasificados que abundaban en distintos abusos a los derechos humanos en varios países, sobre todo en el caso de Estados Unidos.

El 25 de julio de 2010, WikiLeaks reveló más de 90 mil documentos militares estadounidenses relacionados con la guerra de Afganistán, que asentaban los cruentos ataques a cientos de civiles por parte del ejército de las barras y las estrellas. Información que fue publicada con ayuda de cinco grandes diarios internacionales: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País.

Lee también: Julian Assange, fundador de WikiLeaks, logra acuerdo con EU y queda en libertad

Julian Assange asegura que su serie "Vault 7", que abarca el periodo de 2013 a 2016, es "la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia"

Posteriormente, ese mismo año, el 22 de octubre, el portal soltó una bomba al filtrar las operaciones estadounidenses en la guerra de Irak entre 2004 y 2009, cuya destacada soldado, y analista de inteligencia, en Bagdad, Chelsea Manning, fue quien proporcionó al medio cientos de miles de documentos tomados de computadoras del Departamento de Defensa.

Más adelante, en noviembre, se desvelaron 250 mil cables diplomáticos que sacaron los trapos sucios al sol de distintos Gobiernos alrededor del mundo.

Acusaciones contra Assange

A petición de Suecia, en 2010 el país pidió la detención del australiano por presuntamente estar involucrado en delitos sexuales (abuso sexual y violación); sin embargo la orden de arrestó se desestimó, en gran medida por la ausencia de pruebas contra Assange.

Derivado de lo anterior, y tras una serie de "tira y afloja", en 2012 el fundador de WikiLeaks se refugió en la embajada de Ecuador, luego de que se le concediera asilo político.

Para abril de 2019, el gobierno ecuatoriano, en conjunto con el británico, le retiró el asilo político a Assange y fue arrestado por la Policía británica y llevado a una prisión en Belmarsh.

Julian Assange pasó 2.487 días en la embajada de Ecuador en Londres (Foto: PA)

Lee también: EU evalúa poner fin al proceso legal contra Assange; "es una buena señal", dice esposa del fundador de WikiLeaks

En Estados Unidos, Julian Assange se enfrentaba inicialmente a cargos por conspiración por infiltrarse en equipos gubernamentales. Más adelante, un gran jurado sumó otros 17 cargos que lo acusaban de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados.

El caso del fundador de WikiLeaks ha atraído a miles de activistas en pro de la libertad de expresión, quienes lo han acompañado a lo largo de su periplo durante todos estos largos años, mientras que también hay detractores que lo critican por la sensibilidad de los documentos, en detrimento de la información que filtró el portal.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rmlgv