Los Ángeles, California.- Un juez aplazó al 30 de enero la audiencia para revisar la recomendación de establecer una nueva sentencia en el caso de los hermanos Erik y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos a tiros de sus padres en su casa de Beverly Hills en 1989.

Luego de una audiencia de menos de una hora de duración, el juez del Tribunal Superior Michael Jesic dijo que necesitaba tiempo para revisar los documentos y dar tiempo a un nuevo fiscal de distrito en el condado de Los Ángeles para opinar sobre el caso.

El juez dijo que tenía 17 cajas de documentos para revisar.

Eso incluye pruebas de abuso planteadas en la petición de hábeas corpus.

Durante la audiencia testificaron las tías de Erik y Lyle a su favor.

Estaba previsto que los hermanos comparecieran ante el tribunal por primera vez en décadas en la vista celebrada en Los Ángeles, pero problemas técnicos impidieron su comparecencia virtual desde una prisión de San Diego.

Aunque los abogados defensores de los Menéndez argumentaron en el juicio que habían sufrido abusos sexuales por parte de su padre, los fiscales lo negaron y les acusaron de matar a sus padres por dinero. En los años siguientes, apelaron repetidamente sus condenas sin éxito.

Ahora, a sus 53 y 56 años, Erik y Lyle Menéndez están haciendo un nuevo intento por conseguir la libertad. Sus abogados presentaron una petición de habeas corpus -una solicitud para que un tribunal examine si alguien está siendo detenido legalmente- en mayo de 2023, pidiendo a un juez que considere nuevas pruebas de los abusos sexuales de su padre. Los hermanos están recluidos en el centro penitenciario Richard J. Donovan de San Diego.

Joan Andersen VanderMolen, hermana de Kitty Menéndez, y Teresita Baralt, hermana mayor de José, pidieron su puesta en libertad el lunes, diciendo que 35 años era mucho tiempo para los hermanos después de sufrir abusos.

“Echamos muchísimo de menos a los que ya no están”, dijo Baralt entre lágrimas tras subir al estrado. “Pero también echamos de menos a los chicos”.

Los recientes estrenos del drama de Netflix “ Monsters: La historia de Lyle y Erik Menéndez” y el documental “Los hermanos Menéndez” en 2024 atrajeron de nuevo la atención sobre su difícil situación.

Los fiscales recomendaron el mes pasado que se volviera a dictar sentencia para los hermanos, alegando que han trabajado en su redención y rehabilitación y han demostrado buena conducta dentro de prisión.

El fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, celebró una conferencia de prensa a menos de dos semanas del día de las elecciones, en la que pidió nuevas condenas de 50 años a cadena perpetua. Esto podría hacerles inmediatamente elegibles para la libertad condicional porque tenían menos de 26 años cuando mataron a sus padres.

La familia ampliada de los hermanos ha dicho que merecen estar libres tras décadas entre rejas. Varios familiares han afirmado que en el mundo actual -más consciente del impacto de los abusos sexuales- los hermanos no habrían sido declarados culpables de asesinato en primer grado ni condenados a cadena perpetua.

No todos los miembros de la familia Menéndez apoyan la idea de una nueva sentencia. Los abogados de Milton Andersen, el hermano de 90 años de Kitty Menéndez, presentaron un escrito legal pidiendo al tribunal que mantuviera la pena original de los hermanos. “Dispararon a su madre, Kitty, recargando para asegurar su muerte”, dijeron los abogados de Andersen en un comunicado el mes pasado. “Las pruebas siguen siendo abrumadoramente claras: el veredicto del jurado fue justo y el castigo se ajusta al atroz crimen”.

Las nuevas pruebas del caso incluyen una carta que Erik Menéndez escribió en 1988 a su tío Andy Cano, en la que describía los abusos sexuales que había sufrido por parte de su padre. Los hermanos preguntaron a sus abogados por ella después de que se mencionara en un especial de televisión de Barbara Walters en 2015. Los abogados desconocían la existencia de la carta y se dieron cuenta de que no había sido presentada en sus juicios, lo que la convierte efectivamente en una nueva prueba que, según ellos, corrobora las acusaciones de que Erik sufrió abusos sexuales por parte de su padre.

Roy Rosselló, antiguo miembro del grupo de pop latino Menudo, presentó recientemente nuevas pruebas de que había sido drogado y violado por José Menéndez, el padre de los chicos, cuando era adolescente en la década de 1980. Menudo firmó un contrato con RCA Records, donde José Menéndez era director de operaciones.

Rosselló habló de sus abusos en la docuserie de Peacock “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, (Menendez + Menudo: Chicos traicionados” y facilitó una declaración firmada a los abogados de los hermanos.

Si estas dos pruebas hubieran estado disponibles durante el juicio de los hermanos, los fiscales no habrían podido argumentar que no había corroboración de abuso sexual, o que su padre José Menéndez no era el “tipo de hombre que abusaría” de los niños, argumenta la petición de un nuevo juicio.

Aunque la clemencia podría ser otro camino hacia la libertad para los hermanos, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo la semana pasada que no tomará una decisión hasta que el fiscal de distrito entrante de Los Ángeles, Nathan Hochman, que asumirá el cargo el 2 de diciembre, revise el caso. Hochman, un republicano convertido en independiente que desbancó al progresista Gascón, ha dicho que quiere examinar detenidamente las pruebas antes de tomar alguna decisión.

aov/mgm