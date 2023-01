"Cárteles mexicanos están enviando armas a narcos colombianos": Henry Sanabria, director de la Policía de Colombia

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Henry Sanabria Cely, en entrevista con EL TIEMPO, prendió las alarmas por el tráfico de armas que están llegando desde México a grupos de narcotraficantes. También se refirió a las buenas relaciones con el presidente Gustavo Petro y a la nueva política de drogas, que busca afectar a las grandes cabezas que financian el tráfico de drogas.

¿Cómo van las relaciones de la Policía con el Presidente?

Muy bien gracias a Dios. Con el Presidente hay una muy buena relación, se han realizado consejos de seguridad en diferentes partes del país, reuniones de seguridad en Casa de Nariño en donde la pieza protagónica de ese ejercicio de seguridad lo tiene la Policía Nacional por su naturaleza constitucional, evidentemente es un punto de apoyo para cualquier Gobierno, ya sea nacional departamental: el cuerpo de policía.

¿Había prevención en la Policía por la llegada del presidente Petro?

En el caso nuestro nunca hubo esa prevención pues la Policía siempre ha sido el sostén de la democracia. La Policía históricamente ha mantenido una relación estrecha con el jefe supremo; nunca ha habido con ningún gobernante algún tipo de prevención, siempre de parte de la Policía Nacional ha existido ese talante para adaptarse a las nuevas condiciones de los gobiernos y en la actualidad nuestra relación es muy estrecha.

¿Qué les ha dicho?

La exigencia del señor Presidente nos marca un derrotero importante que tiene que ver no solamente con el cumplimiento de la Constitución y la ley, sino con el ejercicio virtuoso relacional policial, es decir, con total transparencia y, por supuesto, generar acciones disuasivas y operativas, que es lo que nos está pidiendo todos los días.

¿Qué instrucciones le dio el Presidente a usted como director de la Policía?

Tres cosas. Una tiene que ver con el manejo hacia el interior de la institución. Ese manejo tiene que estar enfocado en dos órbitas, la primera: el bienestar de los policías. El Presidente ha insistido mucho en ese tema que incluye el bienestar de sus familias.

El Presidente también tiene una expectativa importante frente a la posibilidad de ascender de la base (patrulleros) a nivel directivo, y aunque de años atrás se venía dando esa oportunidad de ascenso, hoy con la matrícula cero para todos los niveles, la disminución de derogaciones facilita ese ascenso. El segundo punto es que el Presidente señaló la relación directa entre la policía y las diferentes autoridades para garantizar que se cumpla la constitución y la ley, y en tercer lugar, una dinámica internacional, es decir, que haya una compenetración con otras instituciones de otros países para que logremos colocar freno a manifestaciones criminales que trascienden fronteras.

¿Cuál es el principal problema de Colombia?

Son dos situaciones, una tiene que ver con el tráfico de drogas. Esa es una inquietud de muchos países, en esa presión nos movemos nosotros, primero con la erradicación de cultivos, segundo con destrucción de laboratorios e interdicción para que ese producto ilícito no salga de los sitios donde se produce, y en lo más alto estamos buscando identificar la financiación. Y en segundo lugar, la cooperación con los países con los cuales hemos tenido un apoyo importante para lucha contra el tráfico de drogas, donde se ha detectado el ingreso de armas a Colombia.

¿Tráfico de armas?

Así es, hemos detectado con las Fuerzas Militares y la Fiscalía el ingreso de armas por vía terrestre y por vía marítima principalmente para alimentar a grupos armados, eso tiene que generar una alarma transnacional porque ese flujo de capitales y ese ingreso de armas seguirá alimentando situaciones que afectarán no solamente al país, sino otros a otros países.

¿Por dónde entran?

Principalmente por el Pacífico, la Armada Nacional ha hecho un trabajo muy importante en la incautación de las mismas, en cooperación con países de Centroamérica. Por otro lado, Estados Unidos y México han logrado evitar que lleguen armas hacia Colombia, pero es un trabajo de todos los días.

¿Quién las envía?

Hay unas alianzas con los carteles de México, principalmente tenemos información de la presencia en el Pacífico colombiano de organizaciones criminales de México. Incluso algunos de ellos se autoproclaman como grupos armados en Colombia con intenciones de paz. Esto ha marcado el incremento de la violencia en ciertas partes del Pacífico; en esa línea lo que se requiere entre Fuerzas Militares, Policía y otros organismos de otros países es evitar que se fortalezcan, no solamente acá sino en sus países de origen.

¿Cuáles grupos mexicanos?

Como tres de esos, por supuesto el ‘Sinaloa’ es uno de los principales que tienen esa influencia y que se han unido incluso a grupos de narcotraficantes brasileños. Hemos detectado ese tipo de personas brasileñas en Bogotá, Cali, Tuluá, que generan de alguna manera una mayor alianza con los narcotraficantes colombianos y facilitan la salida de droga y el ingreso de contrabando a Colombia.

¿Qué tipo de armas están ingresando?

Sobre todo fusiles calibre 556 y 762, muy pocas pistolas, más que todo son armas de largo alcance.

¿Y a qué grupos les están llegando?

Están llegando a las disidencias y grupos narcotraficantes, también a las ‘autodefensas gaitanistas’ (‘clan del Golfo’). Hemos tenido información de la movilización de armas por carreteras, por eso se han realizado varios operativos sobre las mismas, de ahí que hayamos tenido ataques por parte de la disidencias en Valle y Cauca, que es donde tenemos esos corredores viales controlados para que no ingresen armas ni salga droga. Entonces, la orden es atacar a los policías, ya sea en esos retenes o en las estaciones para concentrar nuestro esfuerzo en la defensa de esas instalaciones.

¿Cuál es la estrategia este 2023 para afectar el narcotráfico?

Vamos a mantener las seis operaciones que conjuntamente adelantamos con las Fuerzas Militares y Fiscalía, vamos a mantener ese esfuerzo para garantizar que en los sitios donde se produce la droga tengamos una acción disuasiva y una acción de interdicción permanente; hay una divergencia en la acción y es que no se va a atacar al pequeño productor, sino a las personas que pagan para que se hagan esos cultivos. Eso implica, por supuesto, mayores esfuerzos investigativos.

¿Se refiere a las cabezas?

Sí, es la estrategia San Mateo en donde convergen varias instituciones, sistemas de información en coordinación con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y a la Fiscalía, ya hemos detectado por lo menos 19 líneas sobre las cuales podemos incidir para ubicar 19 núcleos que son los promotores de muchas cosas asociadas al narcotráfico, cosas no visibles.

¿Estos son como los "narcos invisibles"?

No podría dar los nombres porque son personas no conocidas en el ámbito judicial porque su blindaje es tal que antes de ellos está el que se conoce como el determinador y hasta ahí llega la acción penal, ellos son los que maniobran, son los titiriteros y hasta allá no se llega, pero con esa estrategia San Mateo ya sabemos quiénes son, los vamos a hacer visibles y vamos a enfocar toda la acción penal, no solamente de Colombia sino de otros países, principalmente Estados Unidos, contra ellos, ese va a ser el plus este año para combatir el tráfico de drogas, como lo pidió el presidente Petro.

Es algo muy grande…

Claro, va más allá de personas que residen en otros países, que tienen propiedades en Colombia, que tienen negocios, que a veces son personas que se mueven en círculos sociales y políticos, pero que están generando un daño muy grande a Colombia y el presidente Petro nos pidió que los hagamos visibles y en eso estamos trabajando en cooperación con Estados Unidos.

¿Cómo trabajarán en cuanto al microtráfico?

Son más o menos unas 2.000 estructuras criminales que tenemos identificadas que surten el narcotráfico local y también contribuyen al tráfico de drogas internacionales. Fortaleceremos la acción contra ellas este año, son delincuencia organizada y en coordinación con la Fiscalía estamos trabajando para ser más asertivos, no solamente en su ataque estructural, sino facilitar que no se recompongan para que no se genere mayor violencia en la búsqueda de su control.

¿Cómo estamos frente a los homicidios?

El quiebre que queremos dar atacando estas 2.000 estructuras va a incidir muchísimo en la reducción del homicidio, teniendo en cuenta que el 57 por ciento de esas muertes son producto de ajustes de cuentas y control territorial entre esos grupos de delincuencia. De igual forma, estamos diseñando estrategias por regiones.

¿Cómo terminó el 2022 en cuanto a homicidios?

Con una reducción de cerca del 3 por ciento, que no es un porcentaje ideal pero hubo reducción en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla. Tenemos que trabajar en el tema de la violencia social, es decir, lo que se produce a partir de las riñas callejeras, violencia intrafamiliar y los feminicidios.

