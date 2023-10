El representante republicano Patrick McHenry, de Carolina del Norte, estará al frente temporalmente de la Cámara de Representantes después de que el puesto de presidente quedara vacante el martes.

El representante republicano Kevin McCarthy fue expulsado de su cargo de presidente de la Cámara Baja en una medida impulsada por el representante Matt Gaetz, aliado del exmandatario Donald Trump.

McHenry, uno de los principales aliados de McCarthy, fue nombrado portavoz pro tempore. Su nombre estaba en una lista que McCarthy debía entregar al secretario en caso de una vacante.

El portavoz pro tempore, que es el título oficial, sólo puede hacer un receso en la Cámara, levantar la sesión y reconocer las nominaciones de presidentes.

El republicano ayudó notablemente a negociar el controvertido acuerdo sobre el límite de la deuda en mayo, que irritó a los partidarios de la línea dura del Partido Republicano.

Los próximos pasos son inciertos, pero no hay un sucesor obvio para liderar la mayoría republicana en la Cámara.

La Cámara de Representantes entró en receso para que los legisladores pudieran reunirse y discutir el camino a seguir.

¿Por qué destituyeron de su cargo a McCarthy?

McCarthy fue destituido, tras una moción presentada por Gaetz, en represalia por concesiones efectuadas a los demócratas.

La resolución, introducida el lunes por el ultraconservador Gaetz, fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra, haciendo historia al ser la primera vez que una moción de este tipo sale adelante.

Gaetz, opuesto desde el principio a la nominación de McCarthy como líder, había amenazado durante meses con activar el proceso para sacarlo del puesto y esa amenaza se aceleró el fin de semana pasado, después de que McCarthy se apoyara en votos demócratas para sacar adelante la ley que amplió durante 45 días la financiación de la administración en temas clave y evitó así un cierre del gobierno.

Aunque McCarthy avanzó este martes que confiaba en tener el apoyo suficiente para seguir al frente, su suerte comenzó a torcerse cuando el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, instruyó a los miembros de su bancada a votar para revocarlo.

Desde las elecciones de medio mandato del pasado noviembre, los conservadores tienen en esa cámara 221 escaños y los demócratas 212. La moción necesitaba ser aprobada por mayoría simple.

Tom Cole, aliado de McCarthy, dijo a CNN que no hay una dirección clara a seguir: "Nadie sabe lo que sucederá a continuación, incluidas todas las personas que votaron a favor (...) no tienen idea de lo que es, no tienen ningún plan. No tienen otra alternativa en este momento. Así que es simplemente un voto a favor del caos", dijo.

Gaetz forma parte del "Freedom Caucus" (Caucus de la libertad), el ala del Partido Republicano más afín al expresidente Donald Trump (2017-2021).

Activar la moción de censura requería solo que la impulsara un legislador, ya sea demócrata o republicano, y que esa votación alcanzara la mayoría simple. Como hay dos vacantes en la Cámara de Representantes, esa cifra se situaba en 217 votos.

Sólo otros dos presidentes de la Cámara de Representantes en el último siglo han sido sometidos a una moción en su contra, ambas sin éxito: contra los también republicanos Joseph Cannon en 1910 y John Boehner en 2015.

En esa última ocasión no se llegó a someter a voto, pero su presentación fue un detonante para la dimisión de Boehner meses después.

¿Qué sigue?

Las reglas de la Cámara de Representantes establecen que es el propio presidente de la misma quien debe elaborar una lista con sus posibles sustitutos en caso de que su puesto se declare vacante. Ese listado se hace público sólo en caso de que esa situación se cumpla y la persona elegida actúa de forma interina hasta la elección del nuevo líder.

El Partido Republicano de la Cámara de Representantes tendrá una conferencia esta noche, según fuentes, aunque no está programada oficialmente. También se mencionó que no se esperan votaciones para la elección de presidente en la Cámara Baja esta noche.





