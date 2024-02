Toronto.- El gobierno canadiense reimpondrá algunos requisitos de visado a los ciudadanos mexicanos que visiten Canadá, según dijo el miércoles a The Associated Press un funcionario familiarizado con el asunto.

El primer ministro de Quebec ha estado instando al gobierno federal a frenar la afluencia de refugiados, ya que, según él, ello ha estado ejerciendo presión sobre los recursos.

El funcionario habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar antes del anuncio del jueves. El funcionario indicó que las nuevas normas entrarán en vigor a última hora del jueves y que no supondrán una vuelta completa a las normas anteriores a 2016. Se prevé que el ministro de Inmigración de Canadá anuncie los detalles.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau levantó el requisito de visa para los visitantes mexicanos a finales de 2016, eliminando un importante foco de molestia en las relaciones entre los dos países.

Pero el ministro canadiense de Inmigración, Mac Miller, ha dicho que las solicitudes de asilo desde México se han disparado desde que Canadá levantó la restricción de visado en 2016. También se espera que la eliminación de la exención de visado para México reduzca el número de cruces ilegales de mexicanos a Estados Unidos desde Canadá.

En 2023, la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá tuvo 17 mil 490 solicitudes de México, lo que representó el 19% de las solicitudes remitidas ese año. Un año antes, la cifra fue de 7 mil 483, lo que supuso el 12% de las solicitudes.

Anteriormente, los proveedores de servicios para refugiados de Montreal han dicho que las familias mexicanas huyen de la violencia, la inseguridad y la falta de empleo en México.

Canadá sólo concede asilo a las personas que considera que no pueden vivir con seguridad en ninguna parte de su país de origen porque las autoridades no pueden o no quieren proporcionarles esas condiciones.





