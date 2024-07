Canadá ya ha iniciado conversaciones con miembros del círculo de Donald Trump para evitar nuevos aranceles comerciales si es elegido presidente de Estados Unidos en noviembre.

La CBC reportó que "ya está en marcha una conversación más profunda: los aliados de Trump no están prometiendo ningún alivio y las partes están discutiendo cómo podría ser una negociación para mantener el comercio libre de aranceles".

Canadá se prepara para evitar posibles aranceles si Trump gana de nuevo la presidencia. Foto: EL UNIVERSAL

De acuerdo con el medio, "dentro de unos meses, Canadá podría encontrarse nuevamente en negociaciones comerciales con Trump si gana estas elecciones".

"Estamos hablando con los asesores de Trump sobre esto", dijo Kirsten Hillman, embajadora de Canadá en Estados Unidos, durante un panel organizado por Politico y CNN. "Realmente les estamos instando a que consideren cuáles serían las implicaciones".

Hillman dijo que la consecuencia de un arancel estadounidense sobre Canadá probablemente incluiría represalias por parte de Ottawa, con contrapenalizaciones sobre productos específicos.

"Es inevitable que nuestro gobierno se vea sometido a una enorme presión para que actúe de manera recíproca", afirmó. "Por lo tanto, tenemos un arancel del 10% sobre ese volumen de comercio de productos estadounidenses que ingresan a nuestro país, lo cual no es particularmente constructivo".

El medio añadió que la embajadora instó a adoptar un enfoque más cooperativo, en el que ambos países sigan siendo clientes principales el uno del otro y eviten causarse daño.

Canadá ya negocia para evitar posibles aranceles si gana Trump. Foto: EFE

Everett Eissenstat fue asistente adjunto de Trump para asuntos económicos internacionales y fue su representante personal en la cumbre del G7 de 2018 en Charlevoix, Québec. "Sinceramente, no veo una exención automática para nadie", dijo Eissenstat a CBC News el jueves, cuando se le preguntó si Canadá podría obtener un alivio automático de una futura administración de Trump.

"¿Es ese un pronóstico definitivo? No. Sólo digo que no he visto nada que indique que habrá una exención".

En enero, el primer ministro Justin Trudeau declaró que el gobierno de Canadá se está preparando ante la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca y la “incertidumbre” que eso implicaría.

Trudeau afirmó que Trump “representa la incertidumbre. No sabemos exactamente lo que va a hacer”, pero dijo que su gobierno ya fue capaz de manejar a Trump al demostrar que Canadá y Estados Unidos pueden crear crecimiento económico en ambos lados de la frontera.









