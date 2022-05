Brasileño bate récord del "empleado más antiguo" del mundo; trabajó 84 años en la misma empresa

A sus 100 años de edad, el brasileño Walter Orthmann ostenta el título de tener la carrera más larga en una misma compañía en el mundo, con más de ocho décadas.

"Es notable que te despiertes por la mañana y tengas un compromiso. Si tienes un compromiso, no sientes el tiempo pasar (...) Realmente me encanta trabajar", dijo Orthmann este viernes en declaraciones a EFE.

El brasileño, nacido en 1922, lleva 84 años trabajando para una compañía textil de la ciudad de Brusque, en el sureño estado de Santa Catarina, y conquistó el título del "funcionario más antiguo del mundo", según registró el Guinness Récord.

La trayectoria de Orthmann, el mayor de cinco hermanos, empezó el 17 de enero de 1938, cuando tenía solo 15 años y fue contratado por Industrias Renaux S.A. para ayudar en el sustento de su familia. Poco a poco, fue destacando entre la plantilla y escalando en la carrera, hasta convertirse en gerente de ventas.

Durante 60 años, viajó a múltiples destinos representando a la compañía, pero sus periplos terminaron en 2015 debido a su avanzada edad. El fin de los viajes, sin embargo, no significó el término de su trayectoria profesional.

"Me puse de acuerdo para interrumpir los viajes y quedarme aquí, ayudando al nuevo personal que llega y viaja o atendiendo a los clientes por teléfono", comentó.

No pretende retirarse tan pronto: "Siempre hay algo nuevo que aprender"

Según Orthmann, el secreto de su longevidad en la empresa está en la disciplina y dedicación a sus clientes, con quienes siempre buscó un contacto diferenciado que permitió crear lazos de confianza. "Los clientes tienen placer de hablar conmigo, porque yo conozco a todos. Sé de sus vidas, cómo son, qué tienen", contó.

A lo largo de sus más de ocho décadas trabajadas, no desperdició la oportunidad de aprender nuevas habilidades y fue testigo directo de la transformación digital y social que Brasil ha atravesado en los últimos años. "En mi época, no existía nada de eso, se hacía todo de memoria. No existía ni siquiera la máquina de calcular", pero "hoy en día, con solamente un teléfono, uno hace todo lo que necesita".

En las instalaciones de la empresa donde sigue trabajando, Orthmann es reconocido por donde pasa y recibe los saludos y la admiración de sus compañeros

Hace poco menos de un mes, el trabajador cumplió 100 años de vida, aunque es enfático al afirmar que no pretende retirarse pronto, ya que "siempre hay algo nuevo que aprender". "Yo sigo trabajando y aprendiendo. Nunca será posible saberlo todo. Todo día aparece algo nuevo que aprender. Tú puedes llegar a los 100 años y seguirás aprendiendo cada día", asegura.

