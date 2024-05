Brasilia.- El Gobierno de Brasil anunció este miércoles el mayor paquete de ayudas hasta la fecha para la región afectada por las inundaciones, que incluye líneas de crédito por 15 mil millones de reales -equivalentes a dos mil 900 millones de dólares- para empresas.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que pertenece al Estado, ofrecerá estas líneas de crédito con tipos de interés bajos para compra de maquinaria y equipos y financiación de emprendimientos para todo tipo de empresas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó durante el acto en el que se lanzó el nuevo paquete de medidas que "nada faltará" para la reconstrucción del estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina y el más afectado por las inundaciones.

"Nuestra preocupación es hacer que no haya impedimento burocrático que obstaculice las decisiones del Gobierno", dijo el mandatario, después de reconocer que en anteriores crisis las medidas no ocurrían rápidamente y que los apoyos a veces no llegaban a quienes los necesitaban.

Más allá del anuncio de este miércoles, el gobierno transportó siete mil toneladas de ayuda humanitaria y ha puesto en marcha un subsidio de poco más de cinco mil reales para 240 mil familias desplazadas en el peor desastre natural que se recuerda en la región sur de Brasil.

Según el último balance de las autoridades regionales, las inéditas inundaciones han provocado 169 muertes, mientras que 44 personas continúan desaparecidas.

En Porto Alegre, la capital de Rio Grande do Sul, el nivel del río Guaíba lleva varios días en descenso gracias a la disminución de las lluvias, aunque todavía hay barrios bajo el agua casi un mes después del inicio de la crecida.

