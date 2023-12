LONDRES.- El exprimer ministro de Reino Unido Boris Johnson defendió este jueves sus esfuerzos para equilibrar las repercusiones sanitarias y económicas del Covid-19 en su segundo día de declaración en la investigación pública sobre la respuesta del gobierno a la pandemia.

Johnson fue interrogado acerca del programa gubernamental “Eat Out to Help Out”, que respaldó a la industria hostelera subvencionando comidas en restaurantes, y las demoras en la imposición de un segundo confinamiento cuando las tasas de contagio volvieron a repuntar hacia finales de 2020.

Destacados científicos declararon que no formaron parte de las discusiones acerca del programa y que era obvio que incrementaría el riesgo de contagio. Johnson afirmó que no tenía motivos para cuestionar la iniciativa para ayudar a los restaurantes.

“Debo enfatizar que en ese momento no se me presentó como algo que aumentaría el presupuesto de riesgo”, apuntó.

Sus declaraciones se produjeron tras semanas de testimonios de otros ministros, incluyendo el exsecretario de Salud, Matt Hancock, que dijeron que trataron de dar la voz de alarma dentro del gobierno. Hancock alegó que podrían haberse salvado miles de vidas al decretar un confinamiento unas semanas antes de la fecha en la que se hizo, el 23 de marzo de 2020.

Reino Unido paso uno de los confinamientos más largos y estrictos de Europa

Reino Unido tuvo uno de los confinamientos más largos y estrictos de Europa, además de una de las tasas de mortalidad por coronavirus más elevadas del continente, con el Covid-19 como causa de la muerte de más de 232 mil personas.

La investigación busca descubrir las lecciones aprendidas con el Covid-19 para ayudar a las autoridades a responder mejor a futuras pandemias, pero sus revelaciones podrían empañar más aún la maltrecha reputación de Johnson.

Johnson, quien fue celebrado por lograr una abrumadora victoria para el Partido Conservador en 2019, se vio obligado a renunciar como primer ministro el año pasado tras una serie de escándalos, incluyendo las fiestas con alcohol en las oficinas de Downing Street mientras el país estaba confinado durante la pandemia.

