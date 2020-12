Bolsonaro cuestiona a farmacéuticas por efectos secundarios de vacunas contra Covid-19

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cuestionó a las farmacéuticas y las reacciones adversas sobre las vacunas contra el coronavirus.

"Ahí en el contrato de Pfizer, está muy claro que nosotros (Pfizer) no somos responsables de ningún efecto secundario. Si te conviertes en un caimán, es tu problema", dijo Bolsonaro.

El mandatario también cuestionó las vacunas y la gravedad de la pandemia en varias ocasiones. El virus ya ha dejado casi 185 mil muertos en el país.

El gobernante siguió, en un evento realizado en Bahía: "Si te conviertes en Superman, si una mujer nace con barba, o si un hombre empieza a hablar débilmente, ellos (Pfizer) no tienen nada que ver con eso. Y, peor aún, alteran el sistema inmunológico de las personas".

Bolsonaro, no obstante, expresó dudas sobre su efectividad. "Si la vacuna ha demostrado ser efectiva desde el principio, aún no lo sabemos", dijo. "No lo aceptaré", reiteró este jueves el mandatario, que dio positivo por el virus a mediados de este año, tras una incesante campaña contra el desprendimiento social y las medidas preventivas.

La vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech fue testada durante su tercera fase en Brasil, y varios países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos y México, han empezado sus campañas de vacunación con ella o le han dado luz verde.

"Yo no me vacuno", reiteró el jueves el mandatario, quien dio positivo para el virus a mediados de año, luego de una incesante campaña contra las medidas de distanciamiento social y de prevención.

"Algunos dicen que estoy dando un pésimo ejemplo. Para el imbécil, idiota, que dice que yo doy un pésimo ejemplo: yo ya tuve el virus, ya tengo anticuerpos, ¿para qué tomar la vacuna de nuevo?", prosiguió. La Corte Suprema autorizó este jueves a gobernadores y alcaldes a establecer como obligatoria la vacunación contra el coronavirus.

jabf/lsm