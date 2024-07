El presidente estadounidense Joe Biden declaró “vicepresidente Trump” cuando debió decir “vicepresidenta Harris”, en la conferencia en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington.

Le preguntaron si le preocupaba la capacidad de la vicepresidenta Kamala Harris para vencer al exmandatario y virtual candidato republicano Donald Trump en caso de que fuera elegida para competir contra él.

"No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser presidenta", dijo el mandatario.

Biden says 'Vice President Trump' during press conference pic.twitter.com/AVCitNJ9Hg — The Spectator Index (@spectatorindex) July 11, 2024

Biden expresó su confianza en la vicepresidenta al afirmar que no la habría elegido como su compañera de fórmula en las elecciones de 2020 si no estuviera convencido de que podría ejercer el cargo de la presidencia "desde el principio".

"No la habría elegido si no hubiera pensado que estaba cualificada para ser presidenta desde el principio. No me ando con rodeos en eso. Ella está cualificada para ser presidenta".

Trump se burló este jueves en directo de la rueda de prensa del presidente.

"¡Buen trabajo, Joe!", dijo el expresidente en su red Truth Social. Ambos deben enfrentarse en las elecciones presidenciales de noviembre.

Antes, una encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos mostró que la vicepresidenta ganaría contra el exmandatario y virtual candidato republicano Trump en las elecciones del 5 de noviembre próximo.

Si Harris reemplazara a Biden como candidata demócrata, las preferencias de voto serían de 49% para Harris y 46% para Trump, entre todos los adultos (y de 49%-47% entre los votantes registrados). El 49% de Harris es ligeramente mejor que el 46% de Biden, aunque no tiene una ventaja estadísticamente significativa sobre Trump.

