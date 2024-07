Washington.— El presidente Joe Biden aprovechó su muy esperada conferencia de prensa para ofrecer una enérgica defensa de sus políticas exterior e interior, y desestimó las preguntas sobre su capacidad para servir otros cuatro años, incluso a pesar de que cometió un error al hacer una referencia a Donald Trump, en vez de a la vicepresidenta Kamala Harris.

El mandatario expresó su confianza en la vicepresidenta al afirmar que no la habría elegido como su compañera de fórmula en las elecciones de 2020 si no estuviera convencido de que podría ejercer el cargo de la presidencia “desde el principio”. “No habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no creyera que está cualificada para ser presidenta”. “¡Buen trabajo, Joe!”, se burló el expresidente en Truth Social.

Harris suena como la única opción viable si Biden se viera obligado a retirarse de la contienda a estas alturas de la campaña, a un mes de la convención del partido demócrata, debido a las dudas sobre su edad (81 años) y su capacidad para renovar un mandato de cuatro años en noviembre.

Lee también: Sigue la desbandada: más demócratas piden a Biden bajarse de la contienda presidencial

Los periodistas lo cuestionaron una y otra vez sobre su aptitud y la de Harris. Incluso le preguntaron qué la hace apta para ejercer la presidencia, en caso necesario. “Ha manejado temas de libertad de los cuerpos de la mujeres y el control de sus cuerpos muy bien. Segundo, ha mostrado capacidad de manera casi cualquier tema. Es una dura fiscal. Es una sola frase: es muy buena”, insistió Biden.

Las encuestas tras el pobre desempeño de Biden en el debate del 27 de junio señalan que en un enfrentamiento Biden-Trump, ganaría el republicano o habría empate técnico. En cambio, en un escenario Harris-Trump, un sondeo de ABC News/Washington Post le da 49% a la demócrata frente a 47% del exmandatario republicano.

El desempeño del mandatario en ese cara a cara elevó las dudas sobre su capacidad de vencer a Trump en noviembre y de seguir en el poder un segundo mandato, que finalizaría a los 86 años. Biden dijo que su mal desempeño en el debate fue un “error estúpido” y que lo que tiene que hacer es tomárselo “con más calma”.

El presidente ha rechazado retirarse y aseguró ayer de nuevo que es el mejor posicionado para vencer a Trump: “Lo vencí una vez y lo haré otra vez”, dijo.

“No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para completar el trabajo que comencé”, dijo Biden al insistir en que su apoyo entre el electorado era fuerte y que permanecería en la carrera y ganaría.

A pesar de sus lapsus, el presidente rechazó las sugerencias de que estaba perdiendo el ritmo o mostrando signos evidentes de declive, o de que no estaba al mando del cargo. Dijo haberse sometido a varios test cognitivos y que lo muestran “en buen estado”, aunque se mostró abierto a hacerse más si sus médicos así se lo piden. “Dicen que estoy en buena forma, vale, aunque tengo un problemita con el pie izquierdo porque no es tan sensible”.

Biden enfrenta un coro cada vez mayor de llamados de legisladores, celebridades y otros demócratas destacados para que se apartara de la carrera de 2024. “He estado trabajando a toda máquina”, declaró el mandatario. “Así que si bajo el ritmo y no puedo hacer el trabajo, eso es una señal de que no debería hacerlo. Pero todavía no hay ninguna indicación de eso, ninguna”.

Biden también afirmó que los líderes de la OTAN no le han pedido que ponga fin a su candidatura para las elecciones de noviembre, sino que gane a su posible rival, el exmandatario republicano. “No he tenido ningún aliado europeo que se me acerque y me diga, Joe, no te postules. Lo que les escucho decir es, tienes que ganar”, afirmó Biden.

El mandatario destacó su trabajo en política exterior. Preguntado por un periodista, aseguró que está listo para lidiar con los presidentes chino, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, “ahora” y “dentro de tres años”, aunque señaló que Putin no le da razones para dialogar.

Biden, con 81 años, es el presidente de más edad en la historia de EU. Si completara sus próximos cuatro años en la Casa Blanca, tendría 86 al dejar el poder.

Si bien Biden ha expresado confianza en sus posibilidades, su campaña reconoció el jueves que está atrás, y un número creciente de asistentes del presidente en la Casa Blanca y la campaña albergan dudas en privado de que pueda cambiar las cosas. A ellos se sumó anoche el congresista Jim Hime, del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.

Con todos los ojos puestos en él, cada error le cuesta caro. Si en la conferencia lo primero que se viralizó es haber elogiado a la “vicepresidenta Trump”, previo a este evento, al anunciar un pacto que reuniría a los países de la OTAN para apoyar a Ucrania, Biden se refirió al líder del país, Volodimir Zelensky, como “presidente Putin”. Rápidamente regresó al micrófono: “El presidente Putin, él va a vencer al presidente Putin... al presidente Zelensky”, dijo Biden.

Luego dijo: “Estoy tan concentrado en vencer a Putin”, en un intento de explicar el error.

“Soy mejor”, respondió Zelensky. “Eres endemoniadamente mejor”, replicó Biden. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, invitó al equipo de Biden a reunirse con los senadores en privado durante la hora del almuerzo para hablar sobre las preocupaciones y el camino a seguir, pero algunos senadores se quejaron de que preferirían escuchar al presidente en persona. En el Senado, hasta ahora sólo Peter Welch, de Vermont, ha pedido que Biden se retire de la contienda. Pero en la Cámara Baja, más de una decena le han pedido abandonar la carrera.

NYT califica a Trump como “no apto”

Mientras, el Consejo Editorial del diario The New York Times calificó a Trump como una persona “no apta para gobernar”. Días después de que pidiera al presidente demócrata bajarse de la candidatura con miras a la reelección en noviembre próximo, y de que llamara a los demócratas a dejar claro que no lo apoyan, el Consejo califica a Trump como un político “peligroso de palabra, obra y acción”.

