Balacera en mercado de pulgas en Houston, Texas, deja 2 muertos y 3 heridos

La tarde de este domingo se registró una balacera en un popular mercado de pulgas de Houston, Texas, donde dos personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas, según el sheriff del Condado de Harris.

Por medio de su cuenta de Twitter, el oficial informó los detalles sobre el tiroteo.

"@HCSOTexas unidades respondieron a un tiroteo en un mercado de pulgas ubicado en 8729 Airline Drive. Información inicial: varias personas han recibido disparos, dos de ellas fallecidas en la escena. Los investigadores de Homicidios/CSU están en camino. El personal de comando y PIO también en ruta", se lee en el tuit.

Asimismo, señaló que las personas que resultaron con lesiones probablemente participaron en el altercado. "Actualización 2: un domingo ajetreado en el mercado de pulgas con miles de clientes cuando ocurrió este incidente. Por ahora, parece que todos los heridos probablemente participaron en el altercado, no hay transeúntes inocentes heridos hasta donde sabemos. Al menos 2 pistolas recuperadas, múltiples disparos."

Update 2: a busy Sunday at the flea market w thousands of patrons when this incident went down. For now, it appears the wounded were all likely participants in the altercation, no innocent bystanders injured as far as we know. At least 2 pistols recovered, multiple shots fired. https://t.co/pzsNIQMQfe

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 15, 2022