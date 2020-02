Ataque terrorista en Londres deja dos personas heridas

Dos personas resultaron heridas este domingo en un "incidente de carácter terrorista" ocurrido en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, en el que el supuesto agresor fue abatido por agentes armados, según informó la Policía Metropolitana (Met).

Varios testigos aseguraron que sobre las 14:00 GMT vieron a un hombre armado con un machete y con bombonas plateadas colocadas en el pecho huyendo de varios agentes policiales, que terminaron disparándolo y le causaron la muerte.

Scotland Yard ha acordonado el área y ha pedido a los ciudadanos que eviten esa zona de la capital mientras se investigan las circunstancias de lo ocurrido.

El cuerpo policial indicó que hay dos personas heridas, aunque no han revelado su gravedad.

En otro tuit, los agentes han instado a los ciudadanos a "emplear el sentido común" al pedirles que eviten divulgar imágenes y vídeos sobre lo ocurrido en Streatham, "incluyendo imágenes de agentes involucrados".

Tras conocerse el suceso, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, agradeció en un mensaje colgado en Twitter la respuesta de los servicios de emergencia y afirmó que sus "pensamientos" están ahora con los heridos y sus familiares.



Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2020