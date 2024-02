Las autoridades del estado de Texas identificaron a la autora del tiroteo en una iglesia evangélica en Houston, que dejó un muerto y un niño herido, como Genesse Ivonne Moreno, de 36 años, según informaron este lunes varios medios locales.

Moreno, identificada por medios locales como hispana, murió el domingo durante el ataque a causa de los disparos hechos por dos policías fuera de servicio. Su ficha indica que era originaria de El Salvador.

La mujer llevaba un fusil semiautomático tipo AR-15, detallaron los medios.

La cadena ABC News detalló que la atacante había escrito la frase "Palestina Libre" sobre el arma.

Moreno tiene antecedentes penales que se remontan a 2005 -desde entonces tiene al menos seis arrestos en su haber- y fue detenida anteriormente bajo el nombre de Jeffrey Escalante, según la emisora local KHOU, lo que plantea dudas sobre si la tiradora era una persona trans o en proceso de transición antes o en el momento del ataque.

Ella fue acusada y se declaró culpable de un delito menor de portación ilegal de un arma en Fort Bend, muestran los registros. Roderick Glass, un defensor público en el condado de Fort Bend, se negó a dar más detalles sobre el acuerdo de culpabilidad en ese caso, diciendo que las discusiones estaban cubiertas por el privilegio abogado-cliente, indicó el diario Houston Chronicle.

Fue acusada el 2 de abril de 2022, se declaró culpable en octubre y acordó confiscar las armas y municiones incautadas como parte de ese acuerdo, dijo Glass. Las autoridades destruyeron una pistola y un rifle como parte de ese acuerdo de culpabilidad, dijo Wesley Wittig, portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fort Bend.

Gennessee Ivonne Moreno, autora del tiroteo en la iglesia de Lakewood, en Houston, Texas, ocurrido el domingo 11 de febrero. FOTO: OFICINA DEL ALGUACIL DEL CONDADO FORT BEND

Las autoridades aún no han identificado un móvil tras al tiroteo a la Iglesia Lakewood, un templo de grandes dimensiones fundado por el padre del conocido telepredicador Joel Osteen por el que pasan semanalmente unos 45 mil fieles. La mujer dijo tener una bomba, pero la policía no halló nada. También alcanzó a hacer algunas declaraciones pero la policía no abundó en ello.

Un niño de 5 años que aparentemente llegó con Moreno resultó herido en el ataque y fue trasladado a un hospital donde se encuentra en estado crítico. Cuando se le preguntó si el niño había sido disparado por un agente, el jefe policial Troy Finner se negó a especular, pero dijo: "Esa mujer, esa sospechosa, puso a ese bebé en peligro. Voy a culparla a ella".

La otra víctima del ataque fue un hombre de 57 años, que recibió un balazo en la pierna.

Los dos agentes de seguridad que asistían fuera de su horario de servicio a la iglesia Lakewood como fieles quedaron en licencia administrativa hasta que concluya la investigación.

La iglesia donde se registró el tiroteo es propiedad de un conocido pastor, Joel Osteen, y fue fundada por su padre en los años 50 del siglo pasado en lo que era un recinto deportivo. Osteen dijo a los medios tras conocerse el tiroteo: "No entendemos por qué suceden estas cosas, pero sabemos que Dios tiene el control".

Los sermones televisados de Osteen llegan a unos 100 países, según medios locales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo: “nuestros corazones están con los afectados por el trágico tiroteo de hoy y con toda la comunidad de la Iglesia Lakewood en Houston. Los lugares de culto son sagrados”.

