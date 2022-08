Así es Alexander Dugin, el “Rasputin” de Vladimir Putin y defensor del neoeurasianismo cuya hija murió en un carro bomba

El asesinato de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, el sábado pasado, puso en el centro de la atención al llamado ideólogo del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

De acuerdo con los servicios de seguridad rusos (FSB), el coche conducido por Daria Dugina fue objeto de una trampa el sábado por parte de una mujer de nacionalidad ucraniana nacida en 1979, identificada por el FSB como Natalia Vovk, que llegó a Rusia en julio con su hija menor de edad.

Daria murió al instante. Los FSB creen que el verdadero blanco del ataque era su padre, quien se suponía debía en el vehículo donde se colocó el explosivo.

Aunque Dugin no tiene un rol oficial en el gobierno de Putin, ha sido señalado como “el cerebro”, o incluso el “Rasputin” del mandatario ruso.

De 60 años, escritor y filósofo, Dugin profesó en su juventud un anticomunismo y antisovietismo radical que abandonó tras la caída de la Unión Soviética al punto que en 1993 defendió con los comunistas la sede del Parlamento de Rusia cañoneado por orden del entonces presidente ruso, Borís Yeltsin.

Más tarde participó en la fundación del Partido Nacional Bolchevique, una formación opositora radical ya desaparecida.

Sin embargo, fue a partir del año 2000 que comenzó a defender las ideas de euroasianismo y el conservadurismo, que propone como plataforma ideológica a las autoridades del país, a la que acusa de carecer de toda ideología.

En la década de los 90 comenzó a escribir en un periódico de extrema derecha, Den. En 1991 publicó un manifiesto donde expresaba su visión ultranacionalista de Rusia, país que cree está destinado a enfrentar al Occidente materialista, individualista.

Sin duda, su obra, “Fundamentos de la geopolítica”, de 1997, fue lo que impulsó la figura de Dugin. En ella, expone su visión de un imperio euroasiático, encabezado por Rusia, que se extienda de Dublín hasta Vladivostok.

“Ucrania como Estado carece de significado geopolítico, no tiene ninguna importancia cultural particular o significado universal, ninguna singularidad geográfica, ninguna exclusividad étnica”, escribió. Advirtió incluso que “sus ambiciones territoriales representan un peligro enorme para toda Eurasia y, sin resolver el problema ucraniano, no tiene sentido hablar de política continental”.

El libro habla, además, de la necesidad de “sembrar inestabilidad” y fomentar el separatismo en Estados Unidos, algo que muchos consideran una de las bases para la injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016.

Para muchos expertos, la ideología que expresó Dugin en”Fundamentos de la geopolítica” fue también la base de Putin para la anexión de Crimea, en 2014.



"Nueva Rusia"

La expresión “Nueva Rusia”, que empleó Dugin, y que incluía territorios de partes de Ucrania, fue recuperada por Putin cuando declaró a Crimea parte de Rusia, en marzo de 2014.

Tras los enfrentamientos en Odesa, en mayo de ese año, que dejaron decenas de manifestantes prorrusos muertos, Dugin dijo que “Ucrania tiene que desaparecer de la faz de la Tierra y reconstruirse desde cero o la gente necesita recuperarla”. Llamaba, así, a una rebelión contra el gobierno ucraniano.

“Creo que deberíamos matar, matar, matar [ucranianos], no puede haber otro diálogo”, dijo en un video a sus simpatizantes en ese tiempo. Desde entonces, es una de las figuras públicas rusas más odiadas por los ucranianos, donde sus libros están prohibidos.

Parte del mensaje de Dugin fue recuperado por Putin en su ensayo “On the Historical Unity of Russians and Ukranians” (Sobre la Unidad Histórica de los Rusos y Ucranianos), publicado seis meses antes de la invasión a Ucrania de febrero pasado que Putin llamó “operación militar especial”.

Dugin ha sido descrito como “el filósofo más peligroso del mundo” y desde 2015 es blanco de sanciones de Estados Unidos por “acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad o la soberanía o la integridad territorial de Ucrania”.

En marzo de 2022, Daria también fue sancionada por Estados Unidos por su labor como directora de la web United World International (UWI), calificada por Washington como “un medio de desinformación”.

Lee también: Vladimir Putin califica de "crimen despreciable" muerte de la hija de su ideólogo

agv