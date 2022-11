Artemis I. Así podrás ver la nave Orión que sobrevolará la Luna

La Nasa cubrirá el sobrevuelo de Orión más allá de la Luna en vivo a través de su canal de Youtube, el sitio web de la agencia y su aplicación a partir de las 7:15 am (hora del este; 6:15, hora de la Ciudad de México) del lunes 21 de noviembre.

El encendido de los propulsores que encaminarán el rumbo de la nave está previsto para las 7:44 am (6:44, hora de CDMX).

Orión perderá comunicación con la Tierra mientras pasa por detrás de la Luna desde las 7:25 am. (6:25) hasta las 7:59 am (6:59), haciendo su máximo acercamiento de aproximadamente 80 millas desde la superficie a las 7:57 am (6:57).

Mientras tanto, las pruebas para aprender más sobre el funcionamiento de la nave continúan. En el cuarto día de la misión, los controladores de vuelo movieron cada panel solar a una posición diferente para probar la potencia de la señal WiFi con los paneles en diferentes configuraciones. El Oficial de Comunicaciones Integradas probó la tasa de transferencia WiFi entre la cámara en la punta de los paneles solares y el controlador de la cámara.

El objetivo era determinar la mejor posición para transferir archivos de imágenes de la manera más eficiente. Los equipos aprendieron que tener varias cámaras encendidas a la vez puede afectar la tasa de datos WiFi y, por lo tanto, las futuras actividades de transferencia de archivos del ala del panel solar se realizarán desde un ala del panel solar a la vez para optimizar el tiempo de transferencia.

El Gerente de Emergencias, Medio Ambiente y Consumibles, también probó el sistema de radiadores de Orión. Dos bucles de radiadores en el Módulo de Servicio Europeo de la nave espacial ayudan a expulsar el exceso de calor generado por diferentes sistemas a lo largo del vuelo.

Como parte de las pruebas planificadas a lo largo de la misión, el oficial de orientación, navegación y control, también conocido como GNC, realizó la primera de varias pruebas de los rastreadores de estrellas que respaldan el sistema de navegación de Orión.

Los rastreadores de estrellas son una herramienta de navegación que mide las posiciones de las estrellas para ayudar a la nave espacial a determinar su orientación. En días de vuelo anteriores, los ingenieros evaluaron los datos iniciales para comprender las lecturas del rastreador de estrellas correlacionadas con los disparos de los propulsores.

Los ingenieros esperan caracterizar la alineación entre los rastreadores de estrellas que forman parte del sistema de guía, navegación y control y las unidades de medición inercial de Orión, exponiendo diferentes áreas de la nave espacial al Sol y activando los rastreadores de estrellas en diferentes estados térmicos.

