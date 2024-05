La ex canciller alemana Angela Merkel presentará sus memorias el próximo 26 de noviembre en más de 30 países de forma simultánea, entre ellos España, bajo el título "Libertad", informó este lunes su editorial RBA.

"Para mí, libertad es no dejar de aprender, no quedarme quieta, ir más allá, incluso después de dejar la política", escribe la ex canciller en sus memorias, según un extracto la autobiografía publicado por RBA.

Con sus memorias, la ex jefa de Gobierno de Alemania durante 16 años quiere contribuir a dejar claro cómo funciona la política, qué principios y mecanismos hay en ella, y lo que la guió en 16 años de carrera.

Merkel ha escrito su autobiografía junto a Beate Baumann, la que ha sido su fiel asesora durante su carrera política, marcada por las cuatro legislaturas que estuvo en el poder, cargo desde el que se ganó fama internacional como "la mujer más poderosa del mundo".

La excanciller lideró el Gobierno de Alemania entre 2005 y 2021. Fue la presidenta de su partido, la conservadora Unión Cristianodemócrata Cristiana (CDU), entre 2000 y 2018.

Merkel, nacida en 1954, también dedica sus memorias a recordar buena parte de su vida como hija de un pastor protestante, su juventud como estudiante de Física y ciudadana de la extinta República Democrática de Alemania (RDA) antes de dedicarse a la política.

En 1990 Merkel entró como diputada en el Bundestag, la Cámara Baja alemana. Entre 1991 y 1994 fue ministra de Medioambiente del canciller Helmut Kohl.

En 2005 accedió a la Cancillería Federal, desde donde guió con un reconocido estilo pragmático a Alemania, la mayor economía de Europa y tercera más grande del mundo.

