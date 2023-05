El pleno del Congreso peruano declaró este jueves persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico.

El pronunciamiento rechazó que el gobernante mexicano haya "realizado repetidas declaraciones públicas" sobre Perú "cargadas de falsedades", a las que calificó de "injerencistas, irresponsables e ideologizadas".

Recordó que López Obrador "desconoce la sucesión legítima constitucional" de la presidenta Dina Boluarte y que también incumple la "obligación internacional establecida en el acuerdo marco" de la Alianza del Pacífico.

Exhortó al Ministerio del Interior y a la Cancillería para que realicen las “acciones necesarias” para garantizar que el gobernante mexicano no ingrese al Perú.

Apenas, el lunes pasado, López Obrador afirmó que sería un “timbre de orgullo” ser declarado "no grato" en Perú.

“No es de declarar "no grato" al presidente de México, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren "no grato", pero no es correcto”, dijo López Obrador el lunes durante su rueda de prensa matutina.

El caso con Pedro Castillo

El gobernante mexicano calificó la semana pasada de "usurpadora" a Boluarte y dijo que debería dejarle "la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo", quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

El mandatario mexicano reiteró que considera que no fue justo lo que hizo el Congreso de Perú de destituir al presidente Pedro Castillo y encarcelarlo pues, aseguró, fue ilegal.

Afirmó que el Congreso peruano autorizó que lleguen a ese país 700 soldados estadounidenses armados, “a petición de la que está detentando la presidencia (Dina Boluarte)”.

El mandatario mexicano, quien ha otorgado asilo político a la esposa e hijos de Castillo, asegura que este fue víctima de un golpe de Estado "de la oligarquía" y que Boluarte, que asumió el cargo por sucesión constitucional por ser la vicepresidenta, "fue impuesta" en el Gobierno de Perú por lo que tiene "como 25% de aceptación".

Además, reiteró que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico "porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú".

Diferendo por presidencia de Alianza del Pacífico

López Obrador iba a entregar la presidencia pro tempore a Castillo en una cumbre programada en noviembre pasado en México, a donde también estaban invitados los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric.

Sin embargo, el gobernante mexicano canceló la reunión multilateral el 22 de noviembre ante la negativa del Congreso de Perú de permitir la salida del entonces mandatario peruano.

Perú ratificó, el pasado 22 de febrero, el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico.

Boluarte ha manifestado que su homólogo mexicano mantiene una “postura reacia”, generando “paralización de la mayoría de las acciones” del bloque comercial.

Perú ha reclamado la presidencia "pro tempore" de la Alianza del Pacífico mediante una comunicación a las cancillerías de México, Colombia y Chile, en la que planteó una consulta al respecto.

También advirtió al gobierno mexicano que de no formalizar el traspaso "acarrearía responsabilidad internacional".

Sigue relación México-Perú, pero a "nivel de encargado de negocios"

México y Perú mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. La presidenta Boluarte ha declarado que "las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargados de negocios", tras su disposición de retirar definitivamente al embajador peruano en el país norteamericano.

En febrero, Perú retiró a su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera Espinar, luego que López Obrador llamó “presidenta espuria” a Boluarte.

Boluarte manifestó que el presidente López Obrador "ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022", del cual dijo, generó "rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en Perú" y motivó su destitución constitucional por el Congreso peruano.

En diciembre la mandataria peruana expulsó al embajador mexicano en Lima.

Un par de semanas desde la caída de Castillo, Perú había decidido la expulsión del embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, coincidiendo con la aprobación del asilo a la familia de Castillo.

