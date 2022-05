“AMLO debió exigir a Trump respeto”, lamentan mexicanos en EU

Mexicanos en Estados Unidos reaccionaron a la declaración del expresidente Donald Trump, quien aseguró que durante su administración “dobló” al gobierno de México en materia migratoria, con su amenaza de aranceles.

“López Obrador efectivamente se dobló ante la exigencia de Trump y ante la amenaza de los aranceles famosos, puso a la orden de Estados Unidos a 28 mil soldados mexicanos de la Guardia Nacional para contener como muro humano a la migración”, lamentó Francisco Moreno, michoacano de nacimiento y Director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), con sede en Los Ángeles, California.

Aludió así a las declaraciones de Trump del 23 de abril, cuando en un mitin en Ohio, recordó la reacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando reclamó que pusiera más agentes de la Guardia Nacional a cambio de no poner aranceles. Según Trump, el “más alto funcionario” después de López Obrador ser rió de él cuando le habló de la necesidad de que México desplegara, gratis, 28 mil soldados en la frontera. “¿Por qué haríamos eso en México?”, habría cuestionado el interlocutor de Trump, según la versión de este último.

El entonces mandatario explicó la amenaza de aplicar los aranceles a productos mexicanos, con día y hora de inicio si no aceptaba reforzar la seguridad fronteriza, incluyendo la aplicación del programa “Quédate en México” a quienes solicitaran asilo en la Unión Americana, para que esperen del lado mexicano de la frontera mientras son convocados ante un juez en Estados Unidos. Tras la amenaza, Trump dijo que el enviado mexicano respondió: “Señor, será un honor desplegar 28 mil soldados en la frontera. Será un honor tener ‘quédate en México’”.

La burla y el sarcasmo ‘trumpista’ no quedó ahí. El expresidente remató: “Nunca vi a alguien doblarse así”.

“Hay que entender que lo dicho por Trump es, en sí mismo una indiscreción de alto nivel; un comentario que sin duda debe avergonzarnos” aseguró a EL UNIVERSAL Jaime Ortiz Aub, mexicano y abogado internacionalista con sede en El Paso, Texas. “Pero también debemos entender que principalmente está dirigido a sus bases más fieles, para su consumo y morbosidad; ya que -Trump- está en campaña presidencial. Pero eso no le quita la perversidad de la burla y la exhibición al mandatario mexicano”.

Sobre la supuesta “doblada” del gobierno mexicano, Ortiz piensa que demuestra la “incapacidad diplomática” del López Obrador “para que gobiernos extranjeros, particularmente de países más poderosos, lo traten de igual a igual. México tiene también posibilidades de replicar los aranceles y de tomar medidas de carácter económico, que de alguna manera hubieran podido hacer que Trump lo pensara dos y tres veces antes de cumplir sus amenazas. Eso por lo menos hubiera abierto una negociación”.

De acuerdo con cifras de 2019 de la ‘Border Patrol’ (Patrulla Fronteriza de Estados Unidos), entre enero y marzo de ese año habían detenido a más de 300 mil migrantes tratando de cruzar la frontera. Y de acuerdo con las cifras finales que presentaron ese año fiscal, fueron cerca de un millón de migrantes los detenidos, un fenómeno que no se había presentado antes en esas cifras récord.

Pero el año que se proyecta como el de mayor actividad migrante en la frontera de México-Estados Unidos, es este 2022. Tan solo en el primer trimestre las autoridades de la administración Biden reportan alrededor de 542 mil detenidos, a cifra más alta en décadas.

En California, vive el mayor número de mexicanos en el exterior y, en la voz de uno de sus lideres, reprueban contundentemente la actitud del gobierno obradorista frente a un Donald Trump acostumbrado a maltratar a los migrantes y a salirse con la suya, sea como sea.

“A pesar de las cifras, López Obrador no debió poner a México a las órdenes de Donald Trump” asegura Moreno. “Yo hablo con muchos paisanos, de todas partes -de México- y estamos muy molestos de que no sepan manejar las relaciones -con Estados Unidos-. Fue y es muy vergonzoso, aunque era un secreto a voces. Sabíamos que AMLO y -Marcelo- Ebrard entregaron la Guardia Nacional a Trump. Muchos paisanos me han dicho que están muy decepcionados de López Obrador y que de plano ellos y muchos familiares en México ya no lo apoyan”.

A Moreno le molesta en particular la respuesta de López Obrador a los dichos de Trump, “donde dice así como que muy cándidamente” que Trump le “cae bien. Aquí no es de que me cae bien o me cae mal; aquí debe exigirse un respeto entre dos países que históricamente van juntos -en muchos sentidos-, que hemos pasado buenas y malas, pero que al final somos grandes socios comerciales” señala el líder comunitario. Subraya que “los mexicanos somos el motor de la mano de obra de este país -Estados Unidos- como para que el expresidente Trump maltrate a México y López Obrador diga ‘me cae bien’ y no tenga los pantalones que presumía cuando era candidato -presidencial- y gritaba a los cuatro vientos que él -AMLO- lo iba a poner en su lugar. Miren nomás qué valiente nos salió”.

Para Ortiz Aub, la respuesta de AMLO ante la burla de Trump “no es nada revelador o nuevo. Queda claro una vez más que cuando -López Obrador- esta frente a personajes más poderosos que él, y me refiero en lo político y en lo económico, es muy dócil, muy manipulable y de ahí que simplemente haya externado que le cae bien. De alguna manera vuelve a dejar al descubierto también lo que yo interpreto como un miedo permanente, que lo paraliza para actuar como un auténtico estadista”.

