Las cancilleres de Ecuador y México chocaron este lunes 8 de abril por la irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito, para sacar al ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de peculado.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, aseguró que si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, pero “no lo hicieron”.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Mazatlán, la canciller Bárcena dijo que México alista tres acciones luego del asalto a la embajada de México en Quito. “Vamos a presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia que ya se está preparando ahora, vamos a solicitar el respaldo de las cancillerías y de los países de CELAC que son 33, excepto Ecuador”, recalcó.

“Y vamos a enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas –Antonio Guterres- para que se presente la demanda ante toda la membresía de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, y la Asamblea General”, añadió.

Explicó que antes de la irrupción del pasado viernes, México se ha apegado al derecho internacional, respecto a la convención de Viena y a la convención de Caracas.

México incumplió primero la Convención de Viena: Gabriela Sommerfeld

Sin embargo, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo, y no dio respuestas concretas al país andino sobre sus peticiones respecto a Glas.

"Como canal diplomático hicimos llegar toda la documentación que demostraba, a través de la Corte de Justicia, cuál era la situación del entonces huésped, llamaban, y después solicitante de asilo para que no se proceda porque no correspondía", esa medida, dijo, en entrevista con Teleamazonas. La Convención de Caracas marca que el asilo no procede en casos de acusaciones del fuero común, como el peculado.

Según la titular de la diplomacia ecuatoriana, México no dio "una respuesta positiva", y solo mencionaba que estaban analizando el caso.

Según Sommerfeld, Bárcena envió una misión a Ecuador hace unos 15 días. "Se llegaron a algunos acuerdos que, nuevamente, no se cumplieron y siempre hubo incumplimiento y no hubo respuestas positivas".

"Importante mencionar que quien primero empieza a incumplir varios artículos de la Convención de Viena, y de asilo diplomático, es México", subrayó.

Comentó que "el espíritu de cualquier documento legal tiene que ser respetado" y "las Convenciones de Viena son para normar las relaciones bilaterales de los países".

La canciller reconoció que "ambos países fueron afectados", pero que "Ecuador recibió una provocación, reiterados incumplimientos".

Y consideró que lo "más grave" fue la declaración del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la que "cuestiona la legitimidad de las últimas elecciones, cuestiona nuestras elecciones libres, democráticas y sobre todo cuestiona un luto nacional que hasta el día de hoy lo llevamos", refiriéndose al asesinato del candidato presidencial centrista Fernando Villavicencio en vísperas de los comicios de agosto de 2023.

"Hubo interferencia en asuntos internos del Estado. Eso también está contraviniendo" la Convención de Viena, sostuvo Sommerfeld.

Aun así, indicó que "estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía de nuestro país".