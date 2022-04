Alerta en Europa por niños que huyen de la guerra

Madrid.- La llegada a los países de la Unión Europea (UE) de miles de niños ucranianos que viajan solos o bajo la tutela de algún adulto mantiene en estado de alerta a gobiernos y organizaciones humanitarias que están creando una red de acogida para evitar que los menores queden desamparados tras escapar de la guerra.



La mayoría de los pequeños se han visto apartados de sus familias, por extravío o motivos de seguridad, cuando no han perdido a sus padres, por lo que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y afectados sicológicamente. En algunos casos viajan con personas adultas encargadas de su custodia y que una vez que llegan al país de acogida los entregan a las administraciones de protección de la infancia, porque no pueden hacerse cargo de ellos al no ser sus progenitores.



Distintas fuentes calculan que entre 3 mil y 6 mil niños ucranianos han huido del conflicto sin su familia por distintas causas, aunque se desconoce la cifra real.

También lee: "Esto fue hecho por profesionales, probablemente británicos": Kremlin niega atrocidades cometidas en Ucrania



La UE está implementando planes de contingencia para atender a los menores desplazados dentro del programa de apoyo a los refugiados ucranianos que superan ya los cuatro millones.



Las familias de acogida y los centros de protección infantil tutelados por el Estado o los gobiernos regionales, son dos de las fórmulas que se emplean para paliar la orfandad. Cuando los menores se ven obligados a separarse de sus progenitores, los esfuerzos de autoridades y ONG se encaminan a garantizar sus necesidades básicas en el país receptor y a promover el reencuentro con sus familias de origen.



“Antes que nada tienen que disponer de un lugar en el que se sientan seguros, que puedan volver a la rutina, a la normalidad, con adultos que se hagan cargo de ellos. Luego, evidentemente, facilitar el acceso a la educación y al tema de la salud, en estos casos también a la salud mental que puede ser muy relevante en el caso de niños y niñas que han huido de situaciones de conflicto y violencia. Es muy importante proporcionar este tipo de apoyo, ya que muchos de ellos han pasado por experiencias traumáticas”, señala a EL UNIVERSAL Jennifer Zuppiroli, experta en infancia migrante y refugiada de Save The Children España.



Más allá de las atenciones básicas, el proceso de reubicación se orienta a que los menores puedan volver a vivir en familia, ya sea porque sus progenitores han sido localizados y es factible proceder a su traslado, o porque consiguen una familia de acogida temporal.



“Los menores que están completamente solos y no tienen representantes legales ni cuidadores, son acogidos en los centros de protección de la infancia. Se les proporciona todo lo que necesita un niño, como alojamiento, alimentación, acceso al sistema de salud y escolarización. Más tarde pueden ir a familias de acogida, pero no es algo automático, ya que hay que ver si hay familias disponibles y si éstas han superado el procedimiento de idoneidad para poder hacerse cargo del menor en las mejores circunstancias posibles”, agrega la especialista.



“La adopción no es una alternativa. Cuando hay un conflicto este tipo de solicitudes se suspenden, porque no se puede confirmar la orfandad del niño, ya que en muchos casos simplemente se desconoce el paradero de su familia. Hay acogimientos pensando siempre en el interés superior de los niños y las niñas, pero de manera genérica estamos hablando de medidas temporales, porque tampoco se sabe cuánto va a durar el conflicto”, puntualiza Zuppiroli.



La vulnerabilidad en la que se encuentran muchos menores durante su desplazamiento, aumenta también el riesgo de que puedan ser secuestrados y caer en redes de trata.



También lee: Condenan como "crimen contra la humanidad" ataque en estación de Kramatorsk donde murieron niños

“En contextos de desplazamientos masivos y emergencias humanitarias, desafortunadamente sabemos que hay redes de trata que se ceban en los colectivos más vulnerables, como los menores. No hay forma de trasladarse de forma segura desde Ucrania, por lo que tienen que buscar la manera de llegar a otro país y esa necesidad puede hacer que se suban al coche de alguien que no necesariamente tiene que ser bienintencionado”, relata la experta, luego de subrayar la necesidad de que los países implicados se hagan cargo del traslado y la reubicación de los refugiados para evitar problemas mayores.



“Hay muchos gobiernos que están trabajando en colaboración con organizaciones humanitarias. Desde Save The Children insistimos en que es muy importante que la acogida no se realice a través de cauces informales. La coordinación es fundamental para evitar, entre otras cosas, que haya niños que acaben en manos que no deberían”, concluye la experta en infancia refugiada.



Los países europeos están implementando programas de acogida para los refugiados ucranianos conforme a la directiva de protección temporal, que establece normas mínimas de obligado cumplimiento.



"Aunque el pico de llegadas está bajando, necesitamos planes de contingencia por si la situación se deteriora (…) más coordinación para garantizar apoyo a los países afectados y ayuda directa a los refugiados", indica la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johannson.



El plan, desarrollado entre la Comisión Europea y la presidencia francesa de la UE, incluye medidas para coordinar los desplazamientos y monitoreos de la capacidad de recepción de los Estados miembros, además de la creación de una plataforma de registro para el intercambio de información sobre las personas que soliciten protección temporal.



“Es necesario garantizar a los niños un acceso rápido y sin discriminación a sus derechos. En este contexto, se dedica especial atención a los niños procedentes de instituciones (como los orfanatos) y a los niños en riesgo de trata y secuestro. Además, la Comisión está preparando procedimientos operativos normalizados específicos para los traslados de menores no acompañados”, refiere la Comisión Europea.