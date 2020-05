Al menos 5 muertos tras incendio en hospital Covid-19 en Bangladés

Cinco personas murieron este miércoles en un hospital de Bangladés por un incendio que arrasó una unidad de aislamiento de coronavirus, informaron fuentes oficiales.

Un miembro del servicio de bomberos, Kamrul Hasan, declaró a la AFP que el incendio comenzó cuando el aire acondicionado estalló en un cobertizo del hospital, en el acomodado barrio de Gulshan en Daca.

"Los equipos del servicio de bomberos han controlado el fuego en aproximadamente una hora. Cinco personas han muerto por asfixia debido al incendio", añadió.

Las llamas se extendieron rápidamente en la unidad debido a la presencia de sustancias inflamables como el desinfectante, explicó a la AFP el comisario adjunto de la policía de Daca, Sudip Kumar Chakraborty.

La unidad de aislamiento, adyacente al hospital, fue construida hace unas semanas para tratar a pacientes sospechosos de haber contraído el coronavirus.

La pandemia de Covid-19 ha empeorado en Bangladés en las últimas semanas, con 544 muertos y casi 40 mil personas infectadas.

El gobierno ordenó esta semana que la mayoría de los hospitales públicos traten a los pacientes de Covid-19.



CoVid unit of a private hospital in suburban Dhaka,Bangladesh on fire. High oxygen use and lack of adequate fire safety measures in building codes made such fire inevitable. Local TV reports five charred body found so far! #coronavirus #covid1948 #FireSafety #COVIDcrisis pic.twitter.com/cQ6ZHNnKfA

— Rumi Khan (@RumiKhanMD) May 27, 2020