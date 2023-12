"¡Al diablo este lugar!", la reacción de George Santos a su expulsión del Congreso estadounidense El ahora ex legislador republicano también respondió: "¿Saben qué? Como extraoficialmente ya no soy miembro del Congreso, ya no tengo que responder a sus preguntas"

George Santos, rodeado de periodistas cuando sale del Capitolio de los Estados Unidos después de que sus compañeros votaron para expulsarlo de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre de 2023 en Washington, DC. Foto: AFP