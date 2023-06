Una persona en Corea del Sur podía tener tres edades el mismo día, pero a partir de este miércoles la edad de esa misma persona será sólo una.

Todo gracias a una nueva ley que adapta los dos métodos tradicionales para calcular la edad a las normas internacionales.

El cambio significa que algunas personas podrían ser hasta uno o dos años más jóvenes de lo que eran a comienzos de esta semana.

La nueva normativa fue impulsada por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, quien consideraba que los métodos que se usaban hasta ahora creaban “costos sociales y económicos innecesarios”.

Como ejemplos citaba las disputas que surgían sobre seguros y la determinación de elegibilidad para los programas de asistencia del gobierno.

¡Cuántos años!

Desde ahora, la edad oficial de los surcoreanos estará basada en la fecha de nacimiento de cada persona.

La decisión suprime los otros sistemas que tradicionalmente se tomaban en cuenta en Corea del Sur.

Uno de ellos consideraba que los surcoreanos tenían un año al nacer, contando el tiempo en el vientre materno, y aumentaba la edad un año cada primero de enero en vez de hacerlo en su cumpleaños.

Con este sistema conocido como la “edad coreana”, un bebé nacido el 31 de diciembre “cumplía” dos años al día siguiente.

Pero esta no era la única metodología que se utilizaba en el país. Tambíen existía el método llamado "edad contada”, que consideraba que una persona tenía cero años al nacer y sumaba uno el 1 de enero.

Esto significa que, por ejemplo, una persona nacida el 29 de junio de 2003 tendría este 28 de junio de 2023 19 años según el sistema internacional, 20 según el sistema de "edad contada" y 21 según el sistema de "edad coreana".

Lee también VIDEO: Pasajero abre la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo en Corea del Sur: hay 12 heridos

Corea del Sur, más allá de la edad

Los legisladores votaron a favor de eliminar los métodos tradicionales el pasado diciembre.

Aunque ya se anunció que se mantendrán muchas leyes que cuentan la edad de una persona según el sistema anterior.

Por ejemplo, los surcoreanos podrán seguir comprando cigarrillos y alcohol a partir del año -y no del día- en que cumplen 19 años.

Getty Images Los surcoreanos calculaban su edad de tres maneras diferentes.

Según una encuesta realizada por la empresa Hankook Research en enero de 2022, tres de cada cuatro surcoreanos estaban a favor de la normalización,

Para algunos, como Jeongsuk Woo, el cambio puede ayudar a acabar con la cultura jerárquica establecida en Corea del Sur.

"Hay una capa subconsciente de discriminación por edad en el comportamiento de la gente. Es evidente incluso en el complejo sistema lingüístico basado en la edad... Espero que la abolición del sistema de 'edad coreano' y la adaptación del estándar internacional acaben con viejas reliquias del pasado", afirmó este creador de contenidos de 28 años.

Lee también ¿Qué es un dorama coreano y cuáles son los mejores?

"Ahora soy dos años más joven"

Hyun Jeong Byun, en cambio, resaltó el positivo impacto que tiene el nuevo cálculo de la edad para él.

"Me encanta, porque ahora soy dos años más joven. Mi cumpleaños es en diciembre, así que siempre he tenido la sensación de que este sistema de edad coreano me hace socialmente mayor de lo que realmente soy", dijo.

"Ahora que Corea sigue la norma mundial, ya no tengo que explicar mi 'edad coreana' cuando voy al extranjero", agregó el médico de 31 años.

Con la nueva ley, Corea del Sur se suma a otros países de Asia Oriental que habían abandonar los métodos tradicionales de contar la edad.

Japón adoptó la norma internacional en 1950, mientras que Corea del Norte hizo lo propio en la década de 1980.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

mcc