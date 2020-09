Un grupo de manifestantes afuera de la Corte Suprema de Estados Unidos para homenajear a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg abucheó este jueves al presidente Donald Trump, que acudió a presentar sus respetos a la magistrada.

La multitud gritó "voten para sacarlo", en referencia a las próximas elecciones del 3 de noviembre y "honren su deseo", en relación a la última voluntad de Ginsburg, que pidió que sea el gobierno resultante de los comicios quien nombre a su reemplazante.

Estados Unidos comenzó el miércoles tres días de homenajes en la Corte Suprema y el Capitolio para despedir a la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, cuya muerte dejó una vacante en el alto tribunal y desató un nuevo choque entre demócratas y republicanos en plena campaña electoral.

El presidente Donald Trump prometió que nombrará a la sustituta de Ginsburg antes de las elecciones del 3 de noviembre, lo que asentaría el control de los conservadores sobre el tribunal de nueve miembros, que tiene un amplio impacto sobre la vida de los estadounidenses.

Los otros magistrados del tribunal y el expresidente demócrata Bill Clinton, que fue quien la nombró, despidieron a la jueza en una ceremonia restringida en el interior del tribunal, con una breve oración judía y un discurso del jefe de la Corte Suprema, John Roberts.

Cien empleados judiciales recibieron el féretro de la jueza formados en las escalinatas, todo vestidos de negro y con la boca tapada por barbijos negros debido a la pandemia.

Lee más: Restos de la jueza Ruth Bader Ginsburg se expondrán al público en el Supremo de EU

Al otro lado de la calle, detrás de una barrera, cientos de personas esperaban para homenajear a la magistrada, cuyo ataúd fue cubierto con la bandera estadounidense.

El mandatario anunciará el sábado por la tarde el nombre de su candidata para remplazar a la fallecida. Entre las opciones contempladas está la magistrada conservadora Bárbara Lagoa, una jueza de Miami de origen cubano.

Ginsburg, que murió el viernes a los 87 años, se había convertido en un ícono popular para la izquierda por su defensa de la igualdad de las mujeres ante la ley y era el reclamo de mercancía pop e incluso inspiró una película de Hollywood.

Su féretro fue colocado en el mismo lugar donde descansó el ataúd del presidente estadounidense Abraham Lincoln en 1865, delante de un retrato al óleo de ella.

"Hoy nos despedimos de una heroína estadounidense", dijo la rabina Lauren Holtzblatt después de pronunciar en hebreo el kadish, una breve oración funeraria. "Ver más allá del mundo en el que uno está, imaginar que algo puede ser diferente, ese es el trabajo de un profeta", agregó.



Trump arrives at the Supreme Court to pay respects to judicial icon Ruth Bader Ginsburg, as onlookers shout "Vote him out!" pic.twitter.com/xKCTF3wuyW

— Paul (@pablo_honey1) September 24, 2020