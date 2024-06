Miami.— Una reciente victoria sobre el uso de la pastilla abortiva más utilizada en la Unión Americana mantiene viva la esperanza de millones de mujeres estadounidenses que quieren que la interrupción del embarazo vuelva a ser legal a nivel federal.

El pasado 13 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las restricciones que un tribunal inferior aplicó al uso de la mifepritona, con la que se realizan 60% de abortos en Estados Unidos. La votación de la Corte fue unánime: 9-0.

“La decisión (...) no cambia el hecho de que la lucha por la libertad reproductiva continúa”, dijo el mismo día el presidente Joe Biden, al aludir a la decisión que la Suprema Corte tomó el 24 de junio de 2022, que anuló Roe vs. Wade, un fallo de 1973 que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal.

Lee también: La "lucha" por el derecho al aborto sigue pese a sentencia de Corte Suprema: Biden

Sin embargo, hace dos años, el Supremo devolvió la autoridad para legislar sobre el aborto a los estados, resultando en un mosaico de leyes que varían ampliamente en todo el país. Desde entonces, varios estados han implementado prohibiciones totales o casi totales del proceso. Estas leyes, a menudo, incluyen excepciones limitadas para situaciones que ponen en peligro la vida del paciente, pero la ambigüedad en la redacción ha llevado a demoras peligrosas en la atención médica, según el Center for American Progress.

Son 14 los estados en la Unión Americana donde las leyes prohíben tajantemente la práctica del aborto. Se trata de Alabama, Arkansas, Indiana, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia, que han promulgado prohibiciones severas, al poner a las mujeres en una situación de vulnerabilidad legal.

Arizona y Florida se suman a la lista con leyes restrictivas de seis semanas de gestación; otros estados mantienen la restricción entre 12 y 15 semanas de embarazo, como Georgia, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Utah. Un informe del Pew Research Center muestra que 63% de los estadounidenses apoya la legalidad del aborto en la mayoría de los casos, aunque existen profundas divisiones según la afiliación política, la religión y la demografía. Los demócratas, por ejemplo, son significativamente más propensos a apoyar el aborto legal, con 85% en comparación con los republicanos (41%).

Lee también: Acceso al aborto deriva disputa política en la cumbre del G7

Este 24 de junio, en el segundo aniversario del fin de Roe vs. Wade, habrá una serie de protestas en todo el país, unas en reclamo por el derecho a decidir y otras en contra del procedimiento.

Amnistía Internacional ha denunciado que la anulación de Roe vs. Wade ha precipitado una crisis de derechos humanos en Estados Unidos. Según la organización, un tercio de las mujeres y niñas en edad reproductiva ahora viven en estados donde el acceso al aborto es casi imposible. Este contexto ha elevado las disparidades en salud materna y ha incrementado los riesgos para las mujeres, especialmente en entidades con los índices más altos de mortalidad materna, especialmente con leyes de aborto más estrictas, que ya enfrentan mayores tasas de mortalidad materna y pobreza infantil.

Tema central en las elecciones

El presidente Biden ha sido un firme defensor en la búsqueda de la restauración de los derechos al aborto y calificó la anulación de Roe vs. Wade como “extrema” y “peligrosa”, al poner en riesgo la salud y las vidas de millones de mujeres en EU.

Hace un año, durante el primer aniversario de la decisión de la Corte Suprema, Biden se comprometió a colocar el tema como uno de los centrales para su reelección, y lo ha cumplido, subrayando el poder electoral de las estadounidenses para elegir políticos acorde a sus ideas sobre los derechos reproductivos. Los demócratas han destacado las diferencias entre su postura y la de los “MAGA republicanos” que buscan restringir el acceso al aborto.

En su momento, el expresidente Donald Trump, virtual candidato presidencial republicano, celebró públicamente la anulación de Roe vs. Wade, describiéndola como “la mayor victoria para la vida en una generación”. Atribuyó esta decisión a su administración, específicamente al nombramiento de tres jueces conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, quienes fueron fundamentales para la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization que echó por tierra a Roe vs. Wade.

A medida que se acercan las elecciones de 2024, Trump ha optado por defender que, tras la anulación de Roe vs. Wade, cada estado de la Unión Americana debe tener la autoridad para decidir sus propias leyes sobre el aborto, pero insinuando que podría estar de acuerdo en permitirlo hasta cierto número de semanas y bajo ciertas condiciones.

Tema en litigio

Planned Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) son actores decisivos en la defensa de los derechos reproductivos y han lanzado múltiples demandas para bloquear las prohibiciones del aborto en varios estados, como Arizona, Florida y Texas.

Otro aliado en la defensa del derecho a la interrupción del embarazo es el Center for Reproductive Rights (CRR). “Queremos destacar la importancia de mantener las clínicas abiertas, por lo que trabajamos incansablemente para proporcionar apoyo legal en clínicas y con pacientes”, dijo un vocero de CRR a EL UNIVERSAL; “llevamos a cabo esfuerzos legales importantes para desafiar las prohibiciones del aborto y hemos logrado restaurar algunos de los servicios en varios estados”, confirmó.

También los grupos provida están muy activos en el tema. Entre los más importantes destacan National Right to Life Committee (NRLC), que trabaja en campañas educativas y legislativas para asegurar la protección legal de los no nacidos.

Americans United for Life (AUL) ha enfocado esfuerzos en responder a las decisiones judiciales y en apoyar litigios para mantener las prohibiciones del aborto. Susan B. Anthony List es una organización provida que trabaja para elegir candidatos antiaborto y promueve políticas públicas que protejan la vida.