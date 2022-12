Stéphanie Frappart, primera mujer en dirigir en un Mundial, "Tendré que controlar mis emociones"

Este día seremos testigos de un hecho histórico en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando la tripleta arbitral del partido entre Costa Rica vs Alemania esté conformada por mujeres y la central será Stéphanie Frappart, quien habló de la emoción de ser la primera mujer en dirigir un partido masculino en un Mundial.

“Cuando me enteré la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial”, manifestó para la FIFA la silbante francesa que se esforzará en hacer un buen partido.



“Tendré que controlar la emoción para centrarme en el terreno. Voy a sentir mucha emoción al entrar en un estadio de un Mundial que seguramente estará lleno y donde habrá muchas expectativas”, manifestó.

Frappart es la primera mujer en pitar un partido de la Ligue 1, de UEFA Champions League y la Eurocopa y ahora, junto a la mexicana Karen Diaz, hará historia en Qatar 2022.