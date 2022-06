Faltan 5 meses para el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y desde que se conocieron las 32 Selecciones clasificadas comenzaron a generar las posibilidades de cada escuadra para ser la campeona.

Aficionados, periodistas deportivos y portales web han realizado sus análisis para brindar un panorama sobre los candidatos a alzar el título del Mundial, como el listado que publicó International Champions Cup.

En la lista que compartió en sus redes sociales dicho organismo la Selección Mexicana es el equipo número 13 en poder ser campeona del mundo con 1.37%, siendo la escuadra de Concacaf mejor posicionada, Estados Unidos aparece en el lugar 18 con 0.46%, mientras que Canadá está hasta el puesto 29 con 0.01%.



México está ubicado en el Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita, es considerada la segunda Selección de este grupo con mayor posibilidad de convertirse en campeona del mundo, la 'Albiceleste' es octava con 6.45%, le sigue el Tricolor en el 13, Polonia tiene 0.82% de probabilidad y está en el sitio 15, mientras que Arabia Saudita está con nulas posibilidad en el lugar 31.

Los tres grandes favoritos para coronarse en Qatar 2022 son Francia, Brasil y España; mientras que Camerún, Arabia Saudita y Costa Rica son los equipos descartados.



SELECCIONES CON ALTAS POSIBILIDADES

EQUIPOS CON ALGUNA POSIBILIDAD

SELECCIONES CON POCAS POSIBILIDADES

SELECCIONES CON NULAS POSIBILIDADES

How do you like your country's chances? pic.twitter.com/LonatqDsrO

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) June 21, 2022