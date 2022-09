Tom Brady anunció en un podcast con Larry Fitzgerald y Jim Gray que sus anillos de campeonato serán exhibidos en un museo abierto al público que asista a la Copa del Mundo Qatar 2022.



The rings are headed to the World Cup, heard there are gonna be a lot of football fans there. New episode is out now: https://t.co/AObG3FQz4d pic.twitter.com/fFUv7nonep

— Tom Brady (@TomBrady) September 20, 2022