La Selección Mexicana está estancada, acepta Andrés Guardado

En los últimos años se ha cuestionado mucho la ausencia del futbol mexicano en los torneos de la Conmebol, tanto a nivel clubes como selección. De hecho, la última vez que el Tricolor estuvo en un torneo organizado por el organismo sudamericano fue en la Copa América Centenario del 2016.

En el mismo año también los equipos de la Liga MX se despidieron de la Copa Libertadores, algo que ha perjudicado al futbol mexicano y su desarrollo, según el mediocampista del Betis Andrés Guardado.



“Todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos. Todas han crecido y creo que nosotros no. Después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados”, comentó el futbolista en entrevista con Hugo Sánchez.

‘El Principito’ reconoce que a veces al futbolista mexicano no se le reconoce como debe de ser, y en ocasiones es criticado a pesar de la trayectoria que han hecho.

“Hay mucho malinchismo en México y no digo que conmigo, pero sí siento que se me dan más valor fuera que en México. Por ejemplo, sale Alejandro Irarragorri a decir que no entro en planes y luego sale el directo deportivo del Betus y dice que están contentos conmigo y quiere que me retire aquí”.