Zócalo será, por un día, sólo para peatones y ciclistas

Para conmemorar el Día Mundial sin Auto, que se celebra hoy, la Secretaría de Movilidad local (Semovi) pondrá en marcha el programa Calles Compartidas, dando preferencia a peatones y ciclistas en las principales vialidades de la capital.

En el Centro Histórico, los vehículos automotores no podrán circular por las calles Venustiano Carranza, 5 de Mayo, Pino Suárez y Palma de las 7:00 horas hasta las 19:00 horas, tiempo en el que los visitantes podrán disfrutar del Zócalo y sus alrededores a pie, con vehículos de asistencia, en bicicleta u otros modos no motorizados de movilidad.

Asimismo, se llevará a cabo el Paseo Dominical Muévete en Bici de 8:00 a 14:00 horas, el cual contará con una extensión de 55 kilómetros libres de autos en cuatro alcaldías de la Ciudad, así como 10 actividades lúdicas, culturales y deportivas para todas las personas que asistan.

La Semovi informó que durante todo el día las personas podrán acceder al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y al Metrobús con su bicicleta.

No existen campañas. Tras las actividades que se tienen previstas en el marco del Día Mundial sin Auto, la activista y ciclista, Areli Carreón, lamentó que el Gobierno capitalino no cuente con campañas para desincentivar el uso del vehículo y que pese a que ha invertido en transporte público, las condiciones en las que se encuentra no son favorables para que la gente lo prefiera.

“No existe ninguna campaña pública para hablar de los impactos negativos del uso irracional del automóvil privado y tampoco hay una campaña seria del rescate de la imagen y la dignidad del viaje en transporte público. Si bien está teniendo una inversión histórica, realmente la percepción del público es negativa. Sigue habiendo una gran ola de inseguridad en el transporte, lejos de que estemos llegando a una situación de que las personas opten por dejar sus vehículos, vamos retrocediendo”, lamentó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista celebró que se haya aumentado el presupuesto a la movilidad, principalmente para mejorar o ampliar infraestructura ciclista, pues habrá mayores opciones para los capitalinos que buscan dejar sus coches; sin embargo, consideró que no hay un buen plan para lograrlo.

“Si se llegan a ejercer los 200 millones de pesos que se han presupuestado para la infraestructura ciclista, sería una inversión histórica, pero el chiste no es tener dinero, lo que queremos es que ya ocurran estas acciones. Nos preocupa que ya casi concluye el año y todo está en proceso de licitación, otras fueron desiertas, no queremos que ese dinero se regrese y ya no se vuelva a invertir”, dijo Carreón García.