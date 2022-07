Y sí ocurrió, la CDMX tendrá dos líneas del Metro cerradas

No hay plazo que no se cumpla y hoy, finalmente, se dará el cierre de más de la mitad de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante ocho meses, para su modernización. El gobierno capitalino, sobre todo el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, está encargado del operativo emergente para dar movilidad al menos a 290 mil usuarios afectados, con las unidades de la RTP, y hoy será la prueba de fuego para ver cómo funciona la teoría y los ajustes que seguramente se harán en los siguientes días. Le recordamos que la disyuntiva de las autoridades era tener de forma simultánea cerradas dos líneas para rehabilitarlas —la otra es la Línea 12—, y la decisión fue positiva. Ahora las autoridades van a contrarreloj para avanzar los trabajos en los tiempos estimados. Nos hacen ver que, después de medio siglo de operación, la Línea 1 recibirá una modernización, que, entre otras cosas impactará en la seguridad de los usuarios, y que si hoy se tendrá que incomodarlos es en gran medida porque las anteriores administraciones no se atrevieron a correr el riesgo político de cerrarla como se hará ahora.

¿Todo se resuelve con credenciales?

Nos dicen que parece que diputados locales del Congreso de la Ciudad de México tienen, como solución a varios problemas, la expedición de credenciales. Hace unos días el congresista de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, propuso credencializar a las personas en situación de calle, que son más de seis mil en la capital del país, mientras que ayer la legisladora Elizabeth Mateos, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, propuso que las personas con alguna discapacidad tengan una credencial especial. En ambos casos, nos mencionan, es para que se les pueda reconocer sus derechos. ¿Será que todo se resolverá con una credencial?

Temor en sacerdotes en el Edomex

Nos dicen que, aunque los párrocos realizaron misas ayer para rendir homenaje a sus colegas que han sido asesinados en varias entidades del país, los del Estado de México también tienen temor porque muchos de ellos son víctimas de extorsiones de supuestos miembros del crimen organizado. Desde hace varios años los curas de la zona oriente de la entidad han denunciado que son presa de agrupaciones delictivas, pero poco han hecho las autoridades, por lo que ya no lo han hecho público y deben entregar su cuota para evitar que les hagan daño. ¿Qué harán el fiscal general José Luis Cervantes Martínez y el titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense, Rodrigo Martínez Celis, para recuperar la confianza de los sacerdotes, quienes ya comprobaron que los abrazos no paran los balazos, ni las agresiones que sufren?