¿Y los niños qué culpa?

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, envió un mensaje a los niños: el segundo festival para festejarlos, que se realizaría este domingo, queda cancelado. Y es que, según explicó, “con el pretexto” de la consulta de revocación de mandato, el Gobierno de la Ciudad de México les impidió hacer uso de vehículos, personal o materiales de la demarcación. Ante el anuncio, algunos diputados salieron de inmediato a corregirle la plana, como la morenista Valentina Batres, quien aseguró, se trataba de una mentira de la alcaldesa, pues la restricción del uso de unidades oficiales responde a la veda electoral en acuerdo con el INE y no a una determinación del Gobierno capitalino. Como dicen por ahí “uno como quiera, pero los niños qué culpa”.

Knockout técnico

Muy entusiasmado anda el titular del Instituto del Deporte de la CDMX, Javier Hidalgo, por la clase de box que habrá de realizarse el próximo mes de junio en el Zócalo; sin embargo, nos recuerdan que quien había anunciado, desde 2019, el magno evento, fue la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, acompañada por el diputado federal Miguel Torruco y la pugilista Mariana La Barby Juárez. En ese entonces se dijo que romperían el Récord Guinness por la clase masiva de boxeo, pero la pandemia por Covid-19, como quien dice, le dio un gancho al hígado a la alcaldesa y un knockout técnico a don Javier, quien salió ganando y sin entrenamiento.

Minimizan consulta

Nos cuentan que los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eric Sevilla, y del Partido Acción Nacional (PAN), Anuar Azar, en el Estado de México, no enviaron representantes de casilla para la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo mañana. Pese a que la entidad es una de las más pobladas y alberga dos importantes bastiones morenistas, Ecatepec y Texcoco, a los dos dirigentes les pareció lo de menos. No sólo evitaron enviar representantes, sino que no llamaron a votar en contra, es más, hicieron mutis sobre el tema. Será que confían en que no habrá resultados que favorezcan a Morena, o de plano creen haberle restado fuerza al partido durante las pasadas elecciones en la entidad.