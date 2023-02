Y el perro ¿con quién se queda?

Toluca, Méx.— La conformación de las familias ha cambiado, no sólo prevalece la figura tradicional de la esposa, el esposo y los hijos, ahora también hay una relación afectiva hacia las mascotas que los convierte en perrhijos y gathijos, por lo que al llegar una separación de la pareja también buscan definir la custodia, visitas y manutención de las mismas. Como diría la canción: ¿Con quién se queda el perro?.

En Toluca, a la fecha se han mediado tres custodias de los animales de compañía de tres familias. Uno de estos casos fue el de una expareja que recurrió a esta alternativa de solución de conflictos para tratar el tema de guarda, custodia, pensión y convivencias de sus dos hijos y dos perros que formaron parte de su vida en los últimos dos años de matrimonio.

Al concluir su unión, la pareja buscó asesoría en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Recurrió a esta alternativa de solución de conflictos para tratar lo referente a sus dos hijos, pero también durante el proceso establecieron acuerdos sobre quién se haría cargo del cuidado y convivencia de los dos perros.

Tomando en cuenta el cariño de los niños por las mascotas y que la mamá saldría del domicilio con sus hijos, la pareja llegó al acuerdo de que los perros permanecieran en la casa del padre, lugar en el que las mascotas habían habitado desde su llegada a la familia.

Así, establecieron que el papá seguirá brindando las atenciones a los canes; días y horarios en los que la mamá y los menores podrán acudir al domicilio para jugar, compartir tiempo y sacar a pasearlos, así como verificar el estado en el que se encuentran para salvaguardar su bienestar.

Otro caso se registró a inicios de este 2023. La mediadora atendió a un padre de familia que obtuvo la guarda y custodia de su hija y también decidió, con su expareja, quedarse a un perro de la raza pitbull y un bulldog, para que la menor de edad siguiera conviviendo con ellos.

En un tercer caso, si bien no había hijos, sí animales de compañía por lo que la pareja recurrió a la mediación para compartir responsabilidades y tenencia.

De acuerdo con el Poder Judicial, incluso hay casos en que se establece el término perrhijo, lo que sustenta la importancia de incluir a las mascotas en el acuerdo de divorcio, pues son seres sintientes, que llevan buena parte de la vida de dos o más personas en una familia, siendo parte de ella.

Para el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, es una forma de ajustar la impartición de justicia a las demandas sociales actuales, pues impulsados por los nuevos modelos de familias, es necesario encontrar la vía más adecuada para definir quién se queda a cargo de las mascotas, cómo podrán convivir, bajo qué condiciones podrán visitarlos, quiénes dejan el hogar y las responsabilidades de ambas partes.

Indicó que la custodia de los animales de compañía se ha convertido en un tema legal cuando un matrimonio se disuelve debido a que son considerados parte vital de una familia, es por ello que el Poder Judicial del Estado de México, a través de la mediación, ha contribuido para que una separación no signifique la nulificación de un núcleo y sus actores, incluidas las mascotas.

Los animales de compañía, sin importar si son de raza pura o criollos adoptivos, son acogidos dentro del seno familiar por lo que la respuesta “¿con quién se queda el perro?” en el Estado de México la tiene el Poder Judicial, pues contribuye para que a través de la mediación, sea posible acordar la custodia de hijos, perrhijos o gathijos.

Son parte de la familia

El presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, señaló que a través de los centros de mediación se ha logrado que se judicialice este tema, una apuesta que parte de la necesidad por disolver un matrimonio de la mejor manera, incluso de forma armoniosa y que en ello lleva la determinación de la custodia.

“Temas que antes no se consideraban tradicionalmente en un tribunal, ahora estamos abriendo los espacios para que se consideren, por ejemplo, el tema de las mascotas, les digo, para muchas familias, para la mía, tener familias es prioritario, son parte de la familia, hay una foto familiar y está la mascota, por supuesto... Entonces, al momento de que hay un ruptura familiar, pues la mascota también es parte de esa familia... [la cuestión es] ‘¿con quién se va?’.

“Si no lo tomamos así y no le damos esa dimensión no estamos haciendo justicia integral, por eso estos esquemas que podrían parecer un poco novedosos, realmente no lo son, los problemas existían y subyacían, pero no había mecanismos adecuados para darles cauce, y ahora a través de la medicación les estamos dando cauce a estos problemas que antes generaban verdaderos conflictos”, afirmó.

Concurrencia

Por ahora, de acuerdo con el magistrado Sodi Cuellar, no se tiene un registro sobre el número de juicios familiares en los que estuvo involucrada la petición para resolver el cuidado de los animales de compañía, si estuvieron dentro del acuerdo de divorcio, porque se trata de acuerdos confidenciales, aún así, se prevé que aumenten los casos, pues las familias son más diversas y abiertas sobre el amor a sus canes.

“Esta tendencia de mediar respecto a mascotas, creo que es una tendencia que va a ir en crecimiento, como antes tampoco se veía el tema del maltrato animal como delito, hoy es un delito en el Estado de México, y entonces, eso, el maltrato animal como delito, también se ve como un fenómeno nuevo, novedoso”, añadió el magistrado presidente.

Durante 2022 se atendieron 136 mil 125 juicios de naturaleza familiar y alrededor de 40 mil mediaciones, es decir, del total de asuntos, alrededor de 30% se resuelven sin llegar a juicio, lo que ha sido la apuesta del Poder Judicial para obtener una justicia más equitativa para todas las partes involucradas, incluso los perros y gatos.

¿Cómo solicitar la mediación?

Si te estás divorciando y te interesa poner en orden el tema de la custodia de los hijos, la tenencia de animales de compañía, las propiedades o cualquier otro en el que ambas partes estén involucradas; sin tener que gastar en un abogado o llegar a juicio, te puedes acercar a alguno de los 20 centros de mediación de la PJEM, o bien, hacerlo de manera virtual a través de la página del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El servicio es gratuito.