¿Y cómo mejorar el transporte público en la CDMX?

Tras la tormenta viene la calma y, en este caso, el reto de cómo mejorar el transporte público concesionado en la Ciudad de México. Más allá de que la movilización no tuvo tanta fuerza como calculaban las autoridades capitalinas y de que se fortaleció la postura del gobierno de no aumentar la tarifa, como lo demandan, lo que queda evidente, una vez más, son las quejas de los usuarios que exigen una mejor prestación del servicio y ahí, tanto gobierno como autoridades, deben dar la respuesta y encontrar una alternativa de solución. Así que, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, deberá tomar al toro por los cuernos y avanzar con los sectores con los que no ha podido entablar una ruta de diálogo ni de concreción de proyectos que, con menos fuerza, pero le seguirán paralizando la Ciudad de México si no hay actos concretos para darles viabilidad económica, nos alertan.

Advierten que habrá lluvia de amparos por publicidad exterior

Nos dicen que se prevé una lluvia de amparos una vez que se publique la Ley de Publicidad Exterior, pues los publicistas y empresas que tienen anuncios espectaculares legales pueden buscar vías jurídicas para no retirarlos. Esta nueva ley da un plazo de un año para bajar todas estas estructuras, sean legales o ilegales, lo que no tiene nada contentos a los empresarios, por lo que buscarán amparos porque ganaron derechos adquiridos para mantener la publicidad en las azoteas. Veremos cuál será la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), cuyo titular es Rafael Gómez.

Van por patrullas en Cuautitlán Izcalli, ¿les alcanzará para bajar incidencia?

Nos platican que en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuya presidenta es la panista Karla Fiesco, abrieron el presupuesto, pues destinarán 120 millones de pesos para comprar patrullas nuevas tipo Guardia Civil, uniformes tácticos y armamento para disminuir la inseguridad, pues como le contamos en este espacio, la percepción sobre seguridad está en los suelos, según cifras del Inegi. Ahora, nos señalan que esto forma parte de una estrategia que quiere implementar la edil para poner un alto a la delincuencia en este ayuntamiento mexiquense que está casi pegado a la Ciudad de México. Ojalá esta decisión sea una apuesta que gane no sólo dicha administración, sino la población.