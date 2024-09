Para los habitantes, comercios, hoteles, moteles y cientos de negocios que se encuentran en las ocho colonias, en las cuales según las autoridades se encuentra el epicentro de los últimos siete microsismos que se sintieron este jueves, estar ahí les representa un riesgo latente, peor aún dicen lo que les preocupa más es la incertidumbre pues ni una autoridad les ha dicho que tan riesgoso es habitar toda esa zona sin saber ni conocer realmente, el riesgo que corren.

“Estamos prácticamente sobre una bomba de tiempo, entendemos que los temblores son naturales y que pueden venir sin avisar ni se controla la intensidad, pero al menos las autoridades o de perdida la alcaldía nos debe decir si esta falla geológica es grave, si los edificios se deben reportar o si al menos tiene un plan de emergencia en caso de tragedia”, expuso Ulises, locatario de un comercio de motocicletas ubicada en el cruce de las avenidas Patriotismo y Viaducto.

Si bien el epicentro se encuentra en por lo menos en los 5 kilómetros que comprenden las fronteras de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, los microsismos justo en esa zona no se han sentido, la onda expansiva se percibe a mayor distancia, aún así los habitantes de colonias como; la 8 de Agosto, La Central, Parque San Antonio, Torre San Antonio, Mixcoac, Extremadura Insurgentes, la Noche Buena y la Nápoles, todo el tiempo viven con el miedo constante.

Lee también Microsismo en CDMX: ¿Qué es y hasta qué magnitud se considera como tal?

“Me vengo enterando que estamos justo en el epicentro de todos los temblores. Nadie ha dicho nada, no sabemos si eso es grave o no, si corre riesgo o si hay un plan de contingencia. Entendemos que es una situación natural, pero no sabemos nada ni que tan grave es la falla que atraviesa toda esta zona”, explica Anahí, una de las habitantes de la colonia 8 de Agosto, justo donde según las autoridades es el epicentro de los sismos recientes.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se detectaron grietas en las calles, así como en algunas ballenas de los segundos pisos de Periférico, Viaducto y otras vialidades importantes, al respecto, lo único que piden es que les avise o notifiquen qué tanto riesgo corren al vivir en el epicentro de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf