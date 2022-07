Violencia vicaria lleva a Brenda a pelear por su bebé

Toluca, Méx.— Brenda no ha logrado recuperar a su hijo de siete meses, a casi 20 días deque su expareja lo sustrajo de su casa, luego de un pleito entre ambos. Víctima de violencia vicaria, dijo que su expareja la amaga con no devolverle a su bebé si no regresa con él.

La joven mamá narró que entró al baño después de una discusión con su marido el 27 de junio y hasta ahora, aun cuando un juez familiar dictó la guarda y custodia provisional del menor a su favor desde el 1 de julio, no ha podido recuperarlo.

Por ello, solicitó ayuda a las autoridades del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), pues teme que haya contubernio entre la abogada de su expareja y el notificador, pues han retrasado la entrega del bebé bajo el argumento de no hallarlos.

Afuera de los juzgados de lo familiar del PJEM y en compañía de su abogada, Clara Sierra, comentó que el día de los hechos discutió con el padre de su hijo, salió de la recámara para prepararle una mamila, pero cuando regresó ya no estaban en el domicilio, se lo había llevado sin avisarle.

Relató que no sabía de la batalla legal que iniciaría para recuperar a su hijo, pues su expareja no sólo lo sustrajo de su casa, sino que en compañía de su tía la denunció por violencia familiar para mantener la custodia del menor y presionarla para que regrese con él.

Comentó que tras llevarse al bebé, el hombre se asesoró y la denunció por lesiones en su contra y la acusó de haber lastimado al bebé.

“Yo llegué ahí para pedirle que me diera chance de darle de comer al niño, porque justo a esa hora le tocaba la toma de leche, pero no me dejó, ni siquiera me respondía, decía que nuestro matrimonio tenía arreglo y cuando le dije que sólo quería ver al bebé, me negó la posibilidad de acercarme para darle su leche”, dijo.

Ante esto, Brenda intentó interponer una denuncia en contra de su expareja por la sustracción del menor, pero las autoridades le señalaron que era improcedente porque es el padre biológico, y que la criatura se encontraba segura por ser el hombre su familiar.