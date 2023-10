Un juez de control vinculó a proceso a Sean “N” y a Alejandro “N” por el delito contra la salud y les impuso prisión preventiva justificada y fijó el plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, los imputados son los presuntos responsables de asesinar a Monserrat en un departamento de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Familia advierte sobre protestas

Mientras tanto, familiares y amigos de la víctima, han dado a conocer que en caso que los imputados no sean sancionados por ese crimen y no se les dé un castigo “ejemplar”, iniciaran una serie de protestas para exigir que el caso no quede impune.

