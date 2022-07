Videos sobre felinos maltratados, "sacados de contexto", afirma fundador de santuario en Tlalpan

El fundador del santuario Black Jaguar-White Tiger, Eduardo Mauricio Moisés Serio, señaló que los videos que circulan en redes sociales sobre los leones en pésimas condiciones de salud fueron sacados de contexto.

"Todo tiene una explicación", comenzó diciendo Eduardo Serio, quien cuenta con una denuncia penal "por el extremo abandono y maltrato de cientos de grandes felinos".

Durante una entrevista en el noticiero NMás, conducido por Paola Rojas, Eduardo Serio aseguró que nunca perdió el registro de los animales que tuvo a su cargo en el santuario, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

"Nuca tuvimos 650 animales, tuvimos entre 400 y 450 a lo máximo que tuvimos, lo que pasa es que del rancho que tú conociste, movilizamos animales al segundo rancho, que es 10 veces más grande", indicó Serio.

También indicó que durante la pandemia perdieron más del 70% de los donativos que recibían, y aclaró que los insumos para los animales continúan a la alza, por lo que acepta que los leones a su cuidado sí han presentado una baja en su peso.

Sobre los videos que circulan en redes sociales, el fundador del santuario Black Jaguar-White Tiger dijo que no son actuales, sino que se trata de material que muestra cómo llegaron las especies al santuario cuando fueron rescatadas.

"No son videos de hoy por hoy, eso es lo importante, son animales que llegaron [...] y esos animalitos son animales que recibimos en estados así, algunos, algunos se nos vinieron abajo por fallas genéticas y los hemos tratado de sacar adelante".

Expuso que los animales han sufrido la crisis económica que trajo la pandemia, pues se encuentran un poco bajos de peso, pero que acualmente los leones tienen entre el 90 y 95 por ciento del peso que deberían tener.

"Ayer por ejemplo estuvo Profepa, los animales están al 90 o 95 por ciento de su peso, los que vimos ahí [en el video], que se ven espantosos, eran animales que estábamos tratando de rescatar, que fueron sacados de contexto".

Continuó explicando que los leones y tigres que se encuentran lastimados de sus colas se debe a que entre ellos se llegan a causar las heridas, debido a que se muerden unos a otros, por lo que los operan, pero en ocasiones el mismo animal continúa abriéndose la herida.

"Los leones, a diferencia de los perros o de los gatos, no les puedes poner un cono, entonces van perdiendo sensibilidad y se van mordiendo ellos mismos, no es por hambre, no es como que se alimenten de sus colas, sino que con que uno de sus compañeros le hagan algo así, entonces se sigue".

Eduardo Mauricio Moisés Serio aseguró que "yo he dado todo por mis animales, yo he vendido todos mis relojes, todos mis coches, todo lo que tenía, todo para poder haber atendido a mis amigos, porque perdimos 70 por ciento de donativos; sin embargo los animales siguen ahí, no es como que perdí el 70 por ciento de animales".

"Hay qué entender algo, rescatamos a 200 animales de circo, el otro 80 por ciento de animales, se murieron, los mandaron del circo a China, yo rescaté a los únicos 200 que sobrevivieron, animales súper viejitos, súper malos genéticamente, que obviamente unos han ido falleciendo y lo he hecho público [...] ha sido sacado de contexto todo", concluyó.

“Todo tiene una explicación". El fundador del santuario Black Jaguar-White Tiger, Eduardo Serio, responde a las acusaciones sobre el presunto maltrato que sufren animales en ese lugar. Habló en entrevista #exclusiva en #AlAireConPaola con @PaolaRojas pic.twitter.com/E6GaFg3pBl — NMás (@nmas) July 5, 2022

