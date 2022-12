VIDEO. “Poco hombre, sin palabra”, diputados locales del PVEM y PRD se agarran a golpes

Los diputados locales Jesús Sesma y Jorge Gaviño, del PVEM y PRD, respectivamente, llegaron a los golpes al interior del Congreso de la Ciudad de México debido a que no se aprobó la integración en el orden del día de la sesión de esta noche el dictamen para crear la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México.

Todo comenzó en la sesión de Conferencia cuando Jesús Sesma pidió incluir en el orden del día este dictamen, pero esto fue votado en abstención por diputados del PAN, PRI, PRD, entre ellos Gaviño. Por un voto no se incluyó este tema.

Lo anterior enfureció a Sesma, pues, dijo, ayer Gaviño le había prometido votar a favor de incluir este asunto. Por ello, cuando ambos legisladores se encontraron en los pasillos del Congreso, el diputado del PVEM le reclamó y gritó al perredista que era un “un hombre sin palabras y un maricón”.

Acto seguido, Gaviño se quitó los lentes y empujó a Sesma, quien respondió lanzando una patada. Fernando Mercado, de Morena, y Circe Camacho, del PT, tuvieron que separarlos.

Los diputados Jesús Sesma y Jorge Gaviño se enfrentaron. Todo comenzó en la sesión de Conferencia cuando Sesma pidió incluir en el orden del día este un dictamen pero esto fue votado en abstención por diputados del PAN, PRI, PRD, entre ellos Gaviño. Video: Especial pic.twitter.com/mcXYvWCxOq — El Universal (@El_Universal_Mx) December 15, 2022

Para justificarse Jesús Sesma apuntó que el exdirector del Metro tiene mucha experiencia legislativa, pero poca palabra y “en la vida como en la política la palabra es todo y si el señor se comprometió a aprobar un dictamen, es lo más ruin que he visto en una persona sin palabra”.

La versión de Gaviño

Al respecto, Jorge Gaviño señaló que nunca comprometió su voto para que este dictamen, que es un “bodrio” legislativo, se incluyera en el orden del día. De igual forma, dijo, que Sesma fue a buscarlo a su oficina para reclamarle e insultarle.

“No me enorgullece nada de esto, pero no es un asunto personal, esto es política… hay una regresión brutal en esa iniciativa del derecho a los animales y estoy dispuesto a debatirlo públicamente. Pero si llegan y te agreden, yo no soy una gente violenta, procuro no serlo, pero nosotros tampoco somos agachones ni políticamente, no personalmente”, indicó el perredista.

En los videos de la agresión, se pueden ver insultos y recordatorios familiares por parte de ambos legisladores.

axl