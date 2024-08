La noche de este martes 27 de agosto durante un partido de futbol, una persona fue asesinada tras estar celebrando el triunfo de su equipo, momentos antes de la agresión. En un video compartido por Foro TV se cuenta a detalle el acontecimiento sucedido en una cancha de futbol ubicada en el parque Álamos en la alcaldía Benito Juárez.

La reportera Itzel Cruz comenta de una fuerte movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en las calles de Soria y Anda Lucía cuando hubo un ataque presuntamente directo a un hombre de 35 años de edad que se encontraba celebrando tras haber ganado un partido con su equipo.

Al parecer la víctima recibió un impacto en el ojo derecho y fue trasladado a un hospital a bordo de una ambulancia particular, pero no fue el único hecho registrado ya que el impacto también habría alcanzo a una segunda víctima resultando en un roce por arma de fuego.

Al entrevistar a un testigo quien también auxilió a la víctima comentó lo siguiente:

"estaba ahí sentado namas oímos un cuete, no sé que fue, y ya cuando volteamos, este, mi carnal traía un chingadazo en el ojo, fue todo lo que escuchamos y ya nada más me acerque a agarrarlo y ya... ya de ahí no supimos ni pa donde fue, ni pa allá o paca, no supimos, ni que." explicó el testigo para Foro TV.

También cuenta el como la misma bala termino lesionando a un arbitro provocándole un roce en la mano.

El arbitro comento para Foro Tv el como vivió el momento. "Algo fuerte pues nunca supimos nada, que paso simplemente yo estaba arbitrando un juego y sentí el impacto en el brazo e inmediatamente detuve el juego."

Termino comentando el como fue que la víctima al recibir el impacto la bala "entro por un lado y salió por el otro" al estar festejando en las gradas ya que aparentemente es lo que cuentan.

Las autoridades comentan que ya se están realizando los análisis de las cámaras de seguridad para dar con los responsables del ataque.

Se registró una balacera durante un partido de futbol en el parque Álamos, en la alcaldía Benito Juárez, de la CDMX, que dejó dos personas heridas. #LasNoticiasDeFOROtv con @juliopatan09 | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/udRQZrtDJW — Foro_TV (@Foro_TV) August 28, 2024

