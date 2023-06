Luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó que no habrá consulta de revocación de mandato contra los alcaldes de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y el de Xochimilco, José Carlos Acosta, ambos, por separado, acusaron que hubo irregularidades en el proceso de recolección de firmas para empujar el tema.

El edil de Miguel Hidalgo aseguró que detrás del proceso estuvieron militantes de Morena y funcionarios del Gobierno capitalino y recordó que se encontraron anomalías de datos en las firmas que fueron recabadas.

Por ello, dijo que acompañará las denuncias de vecinos por el uso indebido de datos personales y falsificación de firmas.

Refirió que no se trató de un ejercicio legítimo de participación ciudadana, sino de una tentativa de fraude por parte del partido oficial y de funcionarios del Gobierno capitalino para desgastar a la alcaldía y que fue evidenciado por habitantes de Miguel Hidalgo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el propio Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos a pedir al Gobierno de la Ciudad y a la fiscalía que no archive las carpetas, que no encubra a los falsificadores, que haya sanción a los servidores públicos que instruyeron la organización de este fraude y de este uso de los recursos públicos; sí le vamos a pedir a la Fiscalía que no por ser gente de Morena las cubran con su manto protector y de impunidad”, apuntó.

A la conferencia acudieron cuatro vecinas, quienes relataron los casos en que sus firmas fueron falsificadas y donde se incluyeron rúbricas de familiares fallecidos, por lo cual demandarán a los promotores del proceso de revocación de mandato.

En este contexto, Tabe añadió que su gobierno también analizará denunciar el desvío de recursos públicos en la campaña de Morena, al participar servidores públicos en actividades que no corresponden a sus funciones en el manual administrativo.

Agregó que el jefe de Gobierno, Martí Batres, deberá asumir una postura en este caso y definir si separará a los funcionarios que participaron en este fraude o dejará impune su participación.

También denunciará alcalde de Xochimilco

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, denunciará penalmente a las personas que han intentado, mencionó, desestabilizar su gobierno.

Al fijar su postura sobre el proceso de revocación de mandato que se pretendía realizar en su contra, aseguró que hay una campaña negativa y de desestabilización política y social contra su administración, y que esto quedó de manifiesto con las firmas falsas que se presentaron ante el IECM para querer removerlo del cargo.

Comentó que esto se trató de una acción evidentemente política, orquestada por personas del PAN, PRI y PRD, como Alejandro Velázquez, coordinador de Barrios y Pueblos; Abraham Morales, exdirector de Participación Ciudadana; Alejandro Gutiérrez de la Cruz; Lourdes Amaya, exdiputada del PRD, y Carlos Chávez, excandidato del PRI.