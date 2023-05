Usuarios de estacionamientos ven favorable las nuevas reformas aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México que establecen, entre otros puntos, que las alcaldías autoricen sus tarifas.

Al respecto, EL UNIVERSAL realizó un sondeo entre usuarios de estacionamientos ubicados en la zona de Buenavista, en la colonia Santa María La Ribera.

Ricardo López comentó que ve favorables las modificaciones encaminadas a brindar garantías a quienes pagan por parquear su auto.

“A mí he han robado objetos en los estacionamientos y los he tenido que amenazar para que me paguen. También hay casos de autos golpeados o dañados y no se quieren hacer responsables, eso sin tomar en cuenta lo que cuesta usar los estacionamientos”, indicó.

“Si eso va a reflejarse en beneficio de los usuarios está bien, pero si solamente va a ser una medida para sacarle dinero a los dueños o responsables de los estacionamientos, que con una mordida con la autoridad ya van a decir que tienen esos permisos y al usuario no le van a servir, pues no tiene ningún sentido. Solamente va a ser una forma de exprimirlos y recaudar dinero y corrupción”, abundó.

Entre las reformas que entrarán en vigor una vez que sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México está el que los estacionamientos cobrarán sus tarifas por fracciones de 15 minutos desde la primera hora, debiendo ser el mismo precio para cada fracción.

Mientras que los estacionamientos deberán delimitar los alcances de aseguramiento a favor de los usuarios por daños o robos en los vehículos, así como la obligación de responder por pérdidas de los objetos que se dejen a su resguardo.

Felipe Báez señaló que los encargados de estos sitios actualmente no se hacen responsables de nada. “Yo creo que deben asumir una responsabilidad. No es nada barato. El estacionamiento en el Centro Histórico es muy caro”.

David Martínez manifestó que “desde hace dos años han elevado sus precios, pues no hay donde estacionar, y también es un riesgo, ya que no te garantiza que no te roben”.

La tarifa promedio de estos espacios públicos en la colonia Santa María oscila en los 20 pesos las primeras dos horas, en tanto la tercera y subsecuentes es de 10 pesos. Sin embargo, los usuarios consultados expusieron que han ocupado estos espacios en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, con tarifas que van de 60 a 120 pesos, por un servicio de ocho a 12 horas.

“Sólo tres veces llevé mi auto al Centro Histórico y lo dejé en un estacionamiento del Zócalo y me costó 100 pesos libre, está caro. Aunque en la zona de Álvaro Obregón, donde vivo, el promedio es de 60 pesos la hora o 120 libre”, concluyó Martínez.