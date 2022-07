Vehículos oficiales se quedan sin gasolina en CDMX

Si usted vive en la alcaldía Álvaro Obregón y ayer notó que no pasó el camión de la basura, el motivo fue que no contaban con combustible para poder recorrer las calles. Y es que, de acuerdo con la alcaldesa Lía Limón, por determinación del gobierno capitalino, desde el 1 de julio Gas Bienestar es la empresa encargada de surtir gasolina para los vehículos oficiales, lo que calificó como una mala decisión, pues la Secretaría de Finanzas aún no concluye con los procedimientos correspondientes para que puedan adquirir el combustible y, al tratarse de una compra centralizada, las alcaldías no pueden acudir a alguna otra gasolinería para llenar los tanques de sus unidades. Total que, a decir de la edil, esta determinación impidió que la flota vehicular de la demarcación pudiera salir a realizar sus labores.

Invasión de las bardas pintadas

Desde hace unos días, en este espacio le hemos dado cuenta de la aparición de bardas pintadas con la leyenda #EsClaudia, sobre todo en calles de la Ciudad de México, de las cuales por cierto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se ha deslindado, pues resulta que ahora esta propaganda comienza a invadir las calles del Edomex, particularmente de aquellas ubicadas en las zonas colindantes con la Ciudad. Y aunque, al igual que en la capital nadie sabe exactamente cómo es que de la noche a la mañana aparecen estas pintas, en el caso de la entidad mexiquense no sólo aparece el nombre de la jefa de Gobierno, sino también de algunos aspirantes a ser el candidato de Morena para la gubernatura del Estado de México, donde habrá elecciones el próximo año. ¿Quién será entonces el misterioso pintor?

Quieren un nuevo relleno sanitario

Varios ayuntamientos metropolitanos no tienen un sitio propio para depositar la basura que generan sus habitantes, por lo que tienen que trasladarla por varios kilómetros a rellenos sanitarios privados y pagar por que se las reciban. Los alcaldes morenistas, Xóchitl Flores, de Chimalhuacán, y Adolfo Cerqueda, de Nezahualcóyotl, además de otros ediles de la zona oriente, levantan la mano para que se cree un tiradero regional al que esos gobiernos locales pueden depositar los desechos sin que les genere un gasto oneroso, como ahora sucede. Esa propuesta se ha planteado desde hace varios años al gobierno del Estado de México, pero no se ha concretado por múltiples razones. ¿Será que ahora sí se autorice o pasarán más años sin que se resuelva ese problema que representa un dolor de cabeza para las autoridades municipales?