El usuario de Twitter, Juan Carlos Carrillo (@juan_carrillo) se quejó en su cuenta del ruido excesivo, casi a media noche, que produce el tren al pasar por la zona de la colonia Ampliación Granada o también llamada como La Nueva Polanco, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fue por medio de un video en el que mostró desde, lo que parece su ventana, una vista nocturna con rascacielos, un cielo obscuro y sólo las luces parpadeantes de los pisos habitados y farolas de la calle, mientras a lo lejos se oye el paso del tren.

Con un medidor auditivo sobre el video se puede ver la duración del sonido y los decibeles alcanzados por el ruido.

De acuerdo con el clip de 41 segundo, el tren alcanza 97 decibeles.

"¿En qué ciudad pasará un tren a las 11 PM con este nivel de ruido?, escribió Juan Carlos Carrillo.

"Eso pasa por comprar departamento en una zona industrial"

Sin embargo los comentarios no se hicieron esperar y cientos de usuarios le respondieron en apoyo y otros les aseguraron que eso no es nuevo y no es el único lugar.

"Ese tren ya pasaba por ahí. Antes de que ustedes llegaran a vivir a la Pensil (hoy llamada Nuevo Polanco) ¿Antes te importaba ese ruido?", "Diario en Monterrey ¡Aquí si hay jale!", "Eso pasa cuando los incautos aspiracionistas compran departamento en una zona industrial".

El usuario Fernando (@Feer30301) aseguró que es importante que el operador realice prevencipon acústica antes de pasar el crucero por el cual se oye este ruidazo, pues es una fomra de prevenir accidentes.

En qué ciudad pasará un tren a las 11 PM con este nivel de ruido? Ahhh, en la ⁦@GobCDMX⁩ en la ⁦@AlcaldiaMHmx⁩

¿Cuántos son los decibeles permitidos en la CDMX?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que además de la contaminación del aire, la contaminación auditiva es la segunda más perjudicial para un persona. Por ello las personas no deben estar expuestas más de 60 decibeles.

En 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en materia de regulación de límite de ruido permitido para sancionar con multa o apercibimiento a quienes infrinjan los límites permitidos en la ciudad, es decir que sobrepasen los 65 decibeles (dB).

Las sanciones por sobrepasar el ruido van desde 72 horas de arresto o 36 horas de trabajo comunitario o multa de hasta 14 mil 914 pesos.

De acuerdo con el dictamen aprobado en aquella ocasión, se mencionaba que en los núcleos urbanos, las fuentes de contaminación acústica son muy diversas, pero generalmente se engloban en cuatro categorías: Tránsito vehicular, con el 80% del ruido; Construcciones, con el 10%; Ferrocarriles con 6%; así como bares, musicales y otro tipo de actividades, con 4% del ruido restante.

