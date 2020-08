Vecinos de Hacienda de Echegaray se oponen a ciclovía que unirá Edomex con CDMX

Naucalpan.- “No a la ciclopista por Hacienda de Echegaray”, reiteraron hoy colonos de este fraccionamiento, en asamblea al aire libre, donde rechazaron ser el cruce del carril confinado para ciclistas que unirá esta zona del Estado de México con la Ciudad de México, de Satélite a Polanco.



La mañana de este domingo decenas de vecinos de Hacienda Echegaray se reunieron en el llamado parque hundido, en Hacienda de La Encarnación y Rancho Seco, donde reiteraron su rechazo a una ciclovía, “que no beneficia ni al 1% de la población” de Echegaray , Satélite y la colonia Modelo, afirmó Karina Arvizu presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Hacienda de Echegaray en Naucalpan.



“No nos oponemos a las ciclovías, ni a los ciclistas, lo que no queremos es que cruce por Hacienda de Echegaray, porque no nos han presentado el proyecto, sin embargo ya realizan mediciones topográficas y hablan de una inversión de 48 millones de pesos”, afirmó Karina Arvizu.



Nos va a traer problemas en la reducción de carriles en Hacienda de Encarnación y Hacienda de Echegaray, reiteraron colonos reunidos en el parque hundido.



En Hacienda de Echegaray hay mil 490 casas y la mayoría nos oponemos a la ciclovía, porque en mayoritariamente somos adultos mayores y se debe respetar el uso de suelo habitacional, apuntó Héctor Sarmiento, presidente de Colonos



El trazo de la ciclovía va del Metro Camarones, sigue por el Eje 3 Norte San Isidro en la alcaldía Azcapotzalco de la CDMX, cruza calzada de Las Armas para entrar a Naucalpan por Hacienda de La Encarnación entre Bosque y Colón Echegaray; donde reduce la circulación de Hacienda de Echegaray hasta llegar a Paseo Echegaray, para llegar a San Agustín y de ahí a Satélite, puntualizaron dirigentes vecinales.



“¡Van a meter una infraestructura que ni siquiera se va a usar!”, indicó la presidenta del Copaci, de entrada en esta zona no hay mantenimiento a las calles, ni iluminación, hay fugas de agua constantes, reiteró Karina Arvizu.



El rechazo es tajante, “estamos dispuestos a poner nuestros vehículos e incluso a cerrar la vía Gustavo Baz”, apuntaron en la reunión vecinal.



lr