Ve Sheinbaum “extraño” robo de medicamentos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que el robo de medicamentos oncológicos de una bodega en la alcaldía Iztapalapa fue “extraño”, pues los delincuentes únicamente se dirigieron a esas dosis, pese a que en el lugar se encontraban otras medicinas con mayor valor, por lo que señaló, “cada quien saque sus conclusiones”.

“Obviamente por el valor, curiosamente en esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo, entraron tráileres a la bodega y no se robaron todos los medicamentos, se robaron específicamente los oncológicos y algunos otros, porque había otros que no se llevaron que también tienen mucho valor. Yo digo los hechos, que cada quien saque sus conclusiones, no quiero decir nada adicional para no poner en riesgo la investigación”, manifestó la mandataria en conferencia de prensa.

Refirió que la llamada de auxilio de la empresa se emitió muchísimas horas después de lo ocurrido y por ello la apertura de la carpeta de investigación también tardó un poco.



Los delincuentes se llevaron los DVR para borrar evidencia.

De acuerdo con la carpeta de investigación, consta que personal reportó el atraco 24 horas después de que los delincuentes ingresaron a las instalaciones.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo observar que en la zona se mantiene el hermetismo luego de lo sucedido el domingo 4 de octubre, cuando sujetos entraron a la bodega de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V., ubicada en la colonia Santa Isabel Industrial, Iztapalapa, amagaron al encargado de seguridad, robaron los DVR de las cámaras y permitieron la entrada de tráileres para llevarse los medicamentos.

Vecinos evitaron hacer comentarios al respecto. Algunos dijeron que se enteraron del robo por las noticias, mientras que trabajadores de las bodegas que se encuentran en las inmediaciones aseguraron que pocas personas pudieron enterarse de algo, porque los domingos esa zona industrial no labora, ya que es el único día de descanso.



Botón de auxilio ubicado en los alrededores de la bodega.

Sin embargo, fuentes policiales refirieron que agentes de inteligencia del extinto grupo Börü de la policía capitalina realizaron la detención de presuntos implicados en el robo, pero que vecinos impidieron la puesta a disposición y les quitaron a los capturados, por lo que tuvieron que retirarse, aunque no precisaron el lugar donde se llevó a cabo esta acción.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la policía capitalina participa con inteligencia policial en el asunto y apoya los trabajos de la Policía de Investigación de la fiscalía local.

“Vamos a tener resultados, lo podemos asegurar, nada más hay que esperar a su momento”, expresó el funcionario.

De acuerdo con la alerta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), un total de 37 mil 956 piezas fueron sustraídas de las instalaciones de la compañía Novag Infancia S.A. de C.V. en la Ciudad de México.

Se sabe que los fármacos hurtados fueron fabricados por el Laboratorio Kemex S.A. y se trata de presentaciones de daunorubicina, fluorouracilo, oxaliplatino, dacarbacina, mitomicinas, etoposido, idarubicina, ciclofosfamida y epirubicina, los cuales cuentan con registro sanitario.

Otra línea

Las autoridades también sospechan que el atraco pudo haber venido de una banda dedicada al robo de camiones con mercancía, por lo que no descartan que estos productos lleguen a tianguis en los que se populariza la venta de medicamentos, justo en la frontera de Iztapalapa y Estado de México.

Durante los últimos meses de pandemia se han registrado robos de cargamentos de cubrebocas, gel antibacterial, líquidos desinfectantes y otros químicos y utensilios que con la nueva normalidad son de prioridad para los capitalinos.