Ante la crisis hídrica en el Valle de México, el gobierno federal y autoridades mexiquenses han puesto la mirada en la perforación de pozos para obtener agua, debido a la sequía en las presas del Sistema Cutzamala que surten a la Ciudad y Estado de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que el plan incluye perforar pozos ubicados en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y un acuerdo con el estado de Hidalgo para aumentar el abasto.

Detalló que el proyecto a corto y mediano plazos contempla reparar tuberías viejas en ambas entidades. Señaló que con estas acciones se prevé que tanto la CDMX y el Estado de México aumenten el abasto de agua 30%, como se hizo en Monterrey, Nuevo León.

“Ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. Y se tiene un plan, también, de mediano plazo para que no falte el agua ni en la Ciudad ni en el Estado de México. Esto tiene que ver con un estudio que se hizo afortunadamente (…) Bueno, el antecedente es que hace 20 años se descubrió que por el gran canal del desagüe que se construyó en la época de Porfirio Díaz todas las aguas de la Ciudad se canalizaron hacia Hidalgo, estamos hablando de más de 100 años. Entonces, la naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acuífero en la zona del Mezquital y en la zona limítrofe de Hidalgo con el Estado de México, con un buen potencial de agua.

“Cuando se construyó el nuevo aeropuerto se hizo un estudio y se demostró lo que ya habíamos descubierto desde hace más de 20 años, de que existe ese acuífero. Pero lo mismo, no se trata de traer agua, se trata de que se vaya orientando el desarrollo urbano a donde hay agua”, expuso López Obrador.

“¿Y de dónde se va a traer agua, Presidente?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“De esa zona, porque se inició el estudio nuevo este. Ahora, para que tengan una idea, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 500 hectáreas, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tiene 3 mil 500 hectáreas. De las tantas cosas que se tienen que ir conociendo, porque ya la base aérea tenía como 2 mil 300 y se adquirieron mil 200 hectáreas más. Entonces, es enorme esa extensión. Entonces, ahí se están perforando pozos, ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar.

“Y lo otro es hacer un acuerdo con el Estado de México, Hidalgo, la Ciudad para aumentar el abasto”, agregó el Mandatario.

Proyecciones de la CAEM

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) prevé que para el mes de junio van a recuperar un promedio de 2.3 metros cúbicos por segundo provenientes de la reparación de fugas, de agua del macrocircuito, así como la rehabilitación y perforación de 120 pozos, informó el vocal ejecutivo, Armando Alonso Beltrán.

“Tenemos una serie de acciones que nos permitirán recuperar antes de llegar a junio 2.2 o 2.3 metros cúbicos por segundo (m3/s). El recorte es de 2.6 m3/s, es decir, si no abatimos el recorte por lo menos estamos haciendo una contención de 70% u 80% del recorte original. Somos positivos, porque estamos actuando, nosotros no vemos un escenario fatal, nosotros no compartimos esa visión”, puntualizó.

Explicó que en el Estado y la Ciudad de México han pasado de recibir un caudal de 14.8 a 8.2 metros cúbicos por segundo. “Ha sido muy dramático a través de los años la reducción”. Es decir, actualmente la baja es de 2.6 metros cúbicos en el territorio mexiquense con relación a 2021.

Lo anterior representa en números para el Estado de México una afectación para 2 millones 800 mil personas, por lo que resumió, para la entidad la reducción sí es una situación muy complicada. Es por ello que emprendieron una serie de acciones, como la rehabilitación y perforación de pozos.

En este sentido, detalló que con esta medida el objetivo es recuperar 1.3 metros cúbicos de agua, son 120 pozos, de los que 50% son rehabilitación y la otra mitad la perforación usando las concesiones que otorgó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace años y que no se habían ejecutado.

Alonso Beltrán precisó que se ha controlado la perforación de pozos clandestinos y el trabajo que se hará es para explotar las concesiones que existen.

Detalló que junto a Conagua y el Sistema de Aguas capitalino (Sacmex) realizarán estas 120 concesiones existentes. Son intervenciones que dan 60 rehabilitaciones.

“Te podría decir que no se pueden obtener nuevas concesiones para la explotación de pozos, te podría decir casi que están prohibidas, porque los recursos acuíferos están agotados. Están comprometidos más de 60% de los acuíferos del estado”, apuntó.

Con estos pozos, la estimación es recuperar 1.2 o 1.3 metros cúbicos, agua suficiente para un millón de personas, trabajo que está en marcha y se sumará con el líquido que obtendrán los municipios que tienen pozos, un dato que aún no es preciso.