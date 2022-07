Van por hacer derecho constitucional becas a estudiantes

Le platicamos que el programa Mi Beca para Empezar, el más emblemático de la administración de Claudia Sheinbaum en materia social, será reforzado en los próximos meses. Primero, la propia mandataria capitalina anunció que, a partir de septiembre, el monto del apoyo económico a cada alumno subirá de 500 a 600 pesos mensuales, con lo que buscan atender a más de un millón de estudiantes de nivel básico. Luego, el domingo, los diputados de Morena reiteraron que, en el próximo periodo de sesiones, que arranca también en septiembre, una de las prioridades será que este programa sea elevado a rango constitucional. Así que no le parezca extraño que en los próximos días tome un segundo aire la difusión de dichas becas.

Semana clave para presupuesto del IECM

Llegó el plazo y esta semana los diputados del Congreso de la Ciudad de México deberán resolver la sentencia del Tribunal Electoral capitalino, que les ordenó reponer el presupuesto del instituto electoral local, cuya titular es Patricia Avendaño, a más tardar el 7 de julio. Si bien hay impugnaciones en curso, incluida la apelación y aclaración de sentencia que solicitó la procuraduría fiscal capitalina, nos comentan que no hay argumentos sólidos para no acatar lo dictado por los magistrados electorales. Sin embargo, los congresistas, en su mayoría de Morena, no quieren aumentar los recursos al órgano electoral, y desde el gobierno central se dijo que no habrá un peso más. El tema, nos dicen, está por entrar a un callejón sin salida.

En Neza, alistan a su corcholata para 2023

Otro que levantó la mano para participar en el método de designación del candidato de Morena a la gubernatura del Estado de México fue el exalcalde de Neza Juan Hugo de la Rosa García, quien gobernó al segundo municipio más poblado de la entidad durante dos periodos consecutivos de tres años. Nos dicen que, aunque el edil no está adherido al guinda, podría contender como externo, además de que en los comicios pasados hizo alianza con Morena para que ganara por primera vez Neza, otrora bastión perredista. ¿Le alcanzará a don Juan Hugo haber gobernado seis años ese municipio, para ganarle a las tres corcholatas texcocanas que se perfilan como los más serios aspirantes? Pareciera muy complicado, responden algunos.